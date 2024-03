Da Bevagna a Sant'Oreste, otto borghi da riscoprire su RaiPlay

In Rai sono appassionati di borghi, paesi, territori, tradizioni d'Italia. Ne trattano decine di trasmissioni, a tutte le ore. Se siete interessati all'argomento, troverete un intenso viaggio nel patrimonio culturale italiano nella serie I colori dei borghi, programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in boxset dal 19 marzo su RaiPlay. Un percorso alla riscoperta dei valori che nutrono le comunità locali, godendo della bellezza dei paesaggi e della vita semplice, accompagnati dal fascino dei tempi lontani e dalla storia delle persone. Si va alla scoperta dell'essenza di otto borghi tra Lazio e Umbria e delle tradizioni che gli abitanti si tramandano di generazione in generazione. Si parte da Bevagna (Perugia, nella foto), poi Acquasparta (Terni), Barbarano Romano (Viterbo), Poggio Bustone (Rieti), Ronciglione (Viterbo), Collalto Sabino (Rieti) per arrivare in provincia di Roma a Subiaco e Sant'Oreste. Ad ogni borgo è dedicato un tema che lo contraddistingue tra cui: «armonia», «accoglienza», «spiritualità», «testimonianza», «aggregazione», «solidarietà», «creatività» e «appartenenza». Alla guida del programma c'è Ivan Cardia il quale, dialogando con i residenti che diventano protagonisti inaspettati, raccoglie storie che esaltano i valori positivi delle comunità locali. Per esempio testimonianze di giovani che, grazie a creatività e competenze, hanno innescato nuove opportunità lavorative, rendendo gli stessi borghi competitivi e restando sul territorio, senza trasferire per forza nelle grandi città.