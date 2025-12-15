Il Bianco e l'Uncinato, a dicembre da "DaV" trionfa il tartufo

Dicono che dicembre sia il mese d'oro per il tartufo. Ed è così perché sono i giorni in cui il prezioso fungo ipogeo si regala con più generosità alle tavole dei ghiottoni e la natura ne offre ben cinque specie che raggiungono contemporaneamente la maturazione. Ognuna con caratteristiche aromatiche e organolettiche uniche, celebrate da Appennino Food Group nella quinta edizione del "Five Truffles Day" da "DaV Milano" nella Torre Allianz a CityLife con un menu griffato dai fratelli Cerea (nella foto Bobo con Maddalena Fossati) e vini Bellavista. E così il tartufo, riconosciuto dall'Unesco Patrimonio culturale immateriale dell'umanità, è racconto che intreccia territorio, tradizione e alta cucina per Appennino Food Group che oltre alla sede storica di Savigno, borgo nell'Appennino Bolognese, ha inaugurato quella di Miami. Cinque le varietà: Tartufo Bianco (Tuber magnatum Pico) il più pregiato e ricercato: aroma penetrante, elegante, con piacevoli note agliacee; Tartufo Brumale (Tuber brumale var. moschatum De Ferry) il meno conosciuto tra i neri italiani con profumo persistente, gusto speziato e muschiato; Tartufo Macrosporum (Tuber macrosporum Vitt.) dal profumo deciso e leggermente agliaceo; Tartufo Nero Pregiato (Tuber melanosporum Vitt) il più nobile dei tartufi neri, con note che evocano cioccolato fondente e brandy e il Tartufo Nero Uncinato (Tuber uncinatum Chatin che prende il nome dalla forma a uncino delle spore, profuma di crema di nocciole e ha gusto intenso e armonioso. Per il fondatore di Appennino Food Luigi Dattilo "il tartufo è molto più di un ingrediente: racconta la terra, la natura e la passione di chi lo cerca e può vivere tutto l'anno nella cucina contemporanea e diventare protagonista di nuove interpretazioni creative, in Italia e nel mondo". E quindi i finger food sono Toast al tartufo, Pepita di parmigiano al tartufo, Zuppa di patata al tartufo e Tartare di fassona con tartufo.

Cinque le isole tematiche, ognuna dedicata a una delle varietà: Topinambur, crema di fagioli rossi, olio al caffè e tartufo nero uncinato; Pala romana con crema di porro, comté, tuorlo e tartufo nero liscio; Gnocco dal cuore di parmigiano e tartufo bianco pregiato; Filetto di vitello con brioche e foie gras e tartufo nero pregiato; Gelato alla vaniglia, zabaione e tartufo brumale.