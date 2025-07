Alla Biblioteca Apostolica Vaticana si può visitare, sino al 20 dicembre (con pausa estiva dal 19 luglio all'11 settembre), la mostra En route, sesta tappa del percorso di dialogo tra il proprio patrimonio e l'arte contemporanea, avviato nel 2021. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Maison Dior. A partire dalle celebrazioni del Giubileo, la Biblioteca rielabora il tema "Pellegrini di speranza" nella declinazione colta che le è propria, intessendo una riflessione sul concetto di viaggio. Pietra angolare dell'esposizione è, infatti, il recente ritrovamento di un fondo proveniente dal lascito del diplomatico Cesare Poma (1862-1932). Contiene riviste - una raccolta di circa 1.200 giornali - provenienti da Paesi remoti e stampati nelle lingue di cinque continenti. Da questo fondo emergono, oltre alla vicenda culturale del diplomatico, anche la storia di un peculiare periodico, intitolato En route. Lo pubblicarono due giornalisti francesi, Lucien Leroy e Henri Papillaud, nel corso loro viaggio intorno al mondo tra 1895 e 1897. Il tutto allo scopo di finanziare l'impresa e raccontarla. A fianco di queste avventure sono state poste le storie di alcune donne che, anche in età vittoriana, vincendo gli stereotipi dell'epoca, partirono alla scoperta del mondo. Per presentare al pubblico il fondo, la Biblioteca ha chiesto la collaborazione di tre creativi contemporanei: il cantautore Lorenzo Jovanotti, Kristjana S. Williams e Maria Grazia Chiuri.

Jovanotti inaugura il percorso espositivo mostrando gli strumenti dei suoi viaggi e del suo far musica. A Kristjana S. Williams, illustratrice e graphic artist d'origine islandese è stata, invece, affidata la narrazione-trasfigurazione dei viaggi di Poma e dei redattori di En route.

Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica della collezione donna Dior, propone invece, in una installazione site-specific che, a partire dalle vicende di 6 viaggiatrici di fine '800, si sviluppa il rapporto tra moda e viaggio.