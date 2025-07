Bicocca e Statale. Semestre filtro: a Medicina migliaia d'iscritti

Un esercito di aspiranti medici si sono iscritti alla Statale e in Bicocca, utilizzando il "semestre filtro": niente test di accesso dunque tra sei mesi sarà la graduatoria a stabilire chi va avanti. Le università si sono organizzate con lezioni obbligatorie sia in frequenza sia online. La Statale conta 4.512 iscritti su Universitaly, (3.077 a Medicina e chirurgia, 528 a Odontoiatria e protesi dentaria, 907 a Medicina Veterinaria). Gli studenti che si sono iscritti al semestre filtro sul sito della Statale sono stati 3.795: 2.566 a Medicina e chirurgia, 423 a Odontoiatria e protesi dentaria e 806 a Medicina Veterinaria. In Bicocca sono state registrate 1472 domande su Universitaly (1265 per Medicina e 207 per Odontoiatria), mentre 1268 candidati hanno completato la preimmatricolazione sul portale d'Ateneo (1090 Medicina e chirurgia 178 Odontoiatria e protesi dentaria). I posti disponibili sono 178 per il corso di Medicina e 30 per Odontoiatria. "I dati ci restituiscono una fotografia che ci riempie di orgoglio - commenta la Rettrice della Statale Marina Brambilla - anche se non possiamo nascondere che la sfida organizzativa per prevedere almeno in parte la presenza è stata grande. Abbiamo però pensato fosse importante che questi ragazzi vivessero appieno l'esperienza universitaria, a prescindere poi dall'esito finale dell'esame". "Nessuno studente sarà lasciato indietro: attraverso test di autovalutazione e lezioni mirate, potremo intercettare eventuali difficoltà e intervenire tempestivamente", spiega Giovanna Iannantuoni rettrice della Bicocca.

Al termine del semestre filtro sono previsti due appelli d'esame contemporaneamente in tutte le università: il primo il 20 novembre, il secondo il 10 dicembre. La graduatoria nazionale sarà pubblicata sul sito del Cineca il 12 gennaio.