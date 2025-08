La Bicocca lancia una piattaforma per aiutare i fuorisede a trovare casa

L'Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con la cooperativa sociale "La Cordata" ha ideato '"Abc-Abitare Bicocca Città"', un servizio gratuito di matching e orientamento all'abitare, riservato ai suoi studenti fuori sede e internazionali. Lo sportello virtuale nasce con due obiettivi principali: facilitare l'accesso degli studenti a soluzioni abitative di qualità a costi calmierati, in linea con gli accordi locali, promuovere la consapevolezza delle regole contrattuali e del ruolo sociale della calmierazione dei canoni sul territorio. Grazie a una piattaforma virtuale, gli studenti potranno consultare una vetrina di stanze e posti letto, contattare i proprietari tramite una chat riservata e, se necessario, richiedere assistenza per orientarsi e stipulare con sicurezza il contratto di locazione. "Garantire ai propri studenti un'esperienza universitaria non solo formativa ma anche ricca di valore umano, è compito di ogni Ateneo - sottolinea la rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni (nella foto)-. Per viverla in stabilità e sicurezza occorrono soluzioni abitative adeguate e a prezzi calmierati. Per questo abbiamo pensato di offrire gratuitamente a tutti i nostri studenti un servizio snello e sicuro a supporto dell'abitare, che si affianca alle misure già previste per il diritto allo studio in materia di alloggi".

Nell'ambito all'accordo stipulato in via sperimentale per un anno la cooperativa offre supporto agli studenti in tutte le fasi del processo: dalla registrazione alla piattaforma all'accompagnamento nella visita agli alloggi, fino alla preparazione delle pratiche burocratiche necessarie. L'opportunità è aperta sia agli studenti già immatricolati sia agli studenti in fase di immatricolazione.