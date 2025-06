Bicocca oggi al voto per il nuovo rettore. In corsa Antoniotti, Gorini e Orlandi

Via alla sfida a tre tutta al maschile per eleggere il nuovo rettore dell'università Bicocca. L'università milanese dovrà scegliere chi prenderà il posto di Giovanna Iannantuoni alla guida dell'Ateneo dal 2019 e dal 2023 anche presidente della Crui, la Conferenza dei rettori. Si comincia oggi con il primo turno e per la prima volta il voto sarà elettronico. La comunità che oggi conta 38mila iscritti dovrà scegliere fra Marco Antoniotti, informatico, Giuseppe Gorini, fisico e Marco Orlandi, chimico. Nel caso (molto probabile) in cui nessun candidato riuscisse a ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, si procederà con un secondo turno venerdì ed eventualmente con un terzo (2 luglio) e un quarto (4 luglio). Alla prima e seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel terzo turno il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto. Infine, nel quarto e ultimo turno il rettore è eletto col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze alla terza votazione, purché vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

A votare il nuovo rettore che guiderà l'Ateneo dal 1° ottobre 2025 e fino al 30 settembre 2031 saranno tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, con voto ponderato del 15 per cento, e i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e i componenti del Consiglio degli Studenti.