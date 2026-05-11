Bollo auto, sanità, scuola: cosa "cliccano" i cittadini

È pronto regionelombardia.it, il sito di Regione Lombardia rinnovato e semplificato.

Parliamo di un portale che riceve un milione di visite al mese, 12 milioni l'anno soltanto nel 2025. E che è stato oggetto di lavori di restyling per un anno e mezzo. Obiettivo: permettere ai cittadini di trovare ciò che gli occorre al momento giusto. Perchè ci si può perdere anche navigando in un sito specie se ricco di contenuti come quello lombardo.

Sfondo verde, rosa camuna stilizzata in verdone e particolari in bianco del fiore stilizzato. Ma la prima ricercatezza è la barra di ricerca visibile (cosa stai cercando?) che appare sotto al benvenuto. Quindi, preceduti dall'hastag i 4 argomenti più richiesti che sono: bollo auto; fascicolo sanitario; dote scuola e notizie.

Va detto che i contenuti del vecchio sito non sono andati perduti, solo riorganizzati. Prima il portale includeva 60 siti diversi, ogni direzione ne aveva aperti più di uno, ora è tutto più semplificato anche grazie all'apporto coerente dell'Intelligenza artificiale che ha "costruito" le informazioni partendo dalle esigenze del cittadino. Fra le novità la barra Lombardia Experience (in alto a destra cliccando su Esplora i siti di Regione) che permette di partecipare agli eventi iscrivendosi, di visitare in modo virtuale il belvedere e il palazzo della Regione, di conoscere l'offerta culturale (musei, mostre, tradizioni), di andare in gita (una panoramica delle mete lombarde). Un altro servizio tutto nuovo è la possibilità di "abbonarsi" a una rosa di argomenti, cliccando su Lombardia Informa (in alto a destra) e si potranno ricevere le notizie dal tema prescelto sul cellulare.

A proposito di notizie, si può accedere sia al quotidiano Lombardia Notizie che a "Lombardia Notizie TV", la piattaforma editoriale in streaming lanciata a fine 2025, che ha raccontato da vicino le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Dopo i Giochi, la tv continua a valorizzare le storie lombarde e a offrire approfondimenti. Da fine dicembre 2025, la tv ha già fatto registrare 30.000 visualizzazioni al mese, 12 ore di palinsesto al dì, 150 servizi giornalistici e 40 trasmissioni di approfondimento in studio. Ha apprezzato il nuovo sito anche il governatore Fontana: "Con questo portale compiamo un passo importante verso una Regione sempre più accessibile e vicina alle persone.

Abbiamo voluto costruire uno strumento capace di accompagnare cittadini e imprese nella vita quotidiana, semplificando l'accesso ai servizi e rendendo più immediato il dialogo con l'istituzione. Non è solo un cambiamento tecnologico, ma un investimento sulla qualità della relazione con il territorio".