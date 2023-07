Boom di presenze a Brescia e Bergamo

Nei primi sei mesi dell'anno di Capitale Italiana della Cultura 2023, Bergamo e Brescia hanno accolto oltre 4,8 milioni di visitatori totali. Si tratta di un aumento del 48.8% rispetto allo stesso semestre del 2022. Numerose le presenze da tutta Europa (Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera e Polonia), ma anche arrivi extracontinentali ad esempio dall'India e dagli Stati Uniti. L'accoglienza dei visitatori nelle città e la promozione delle manifestazioni è stata possibile grazie anche al contributo di un migliaio di volontari che hanno offerto il loro tempo stimato in 3 giorni a testa, per un totale di circa 23.000 ore di attività nei primi sei mesi. Nel primo semestre 2023 l'attrattività dei grandi centri culturali delle due città è cresciuta del 74% rispetto allo stesso periodo de 2019. La proposta dei teatri di Bergamo e Brescia ha visto un incremento degli spettacoli che hanno arricchito la programmazione, con una risposta di pubblico positiva: sono stati più di 151.000 - rispetto ai 119.000 del 2019 - gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli messi in scena dalla Fondazione Teatro Donizetti, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Grande. Tra gli eventi in programma in autunno da non perdere lo spettacolo Raffa in the Sky in calendario al Teatro Donizetti (29 settembre all'8 ottobre 2023 una vera opera lirica che si ispira alla rigura iconica di Rattaella Carra mentre il Teatro Grande di Brescia accoglierà invece l'esibizione della Youth Svmphon Orchestra of Ukraine, l'ensemble di giovani ucraini dai 12 ai 22 anni guidata dalla direttrice d'eccezione Oksana Lyniv, per la prima volta in Italia.