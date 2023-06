A bordo del "Camper" di Marcello Masi: "Non solo vacanze, ma arte e storia"

Con quella sua barbetta bianca e il consueto stile amichevole, rilassato e complice, Marcello Masi da qualche giorno guida il Camper di Raiuno. In realtà lui se ne sta tranquillo in studio e passa il volante agli inviati in giro per l'Italia, ma quel tocco di programma «leggero ma serio» lo conferisce lui. Come ci ha abituato in anni di Linee Verdi. Insomma, Marcello Masi entra nelle case degli italiani a mezzogiorno al posto dei cuochi di Antonella Clerici per raccontarci «le radici, il territorio, la cultura del nostro bellissimo paese». Non in maniera superficiale o noiosa, invece in modo rigoroso, ma sempre con il sorriso sulle labbra.

E così se da una parte finge di invidiare l'inviata che si mangia le salsicce di Norcia, dall'altra intervista l'avvocato che dispensa consigli utili per non farsi truffare in vacanza e dall'altro mostra le meraviglie dei borghi dell'Umbria.

«A me non importa far vedere le ragazze in bikini in spiaggia - racconta Masi che è soddisfatto del debutto del programma al 15,8 per cento di share - ma affrontare diversi argomenti oltre quelli classici delle vacanze. Non solo viaggi e cucina, ma anche scienza, archeologia, storia, arte. Ci sono molti modi per tenere compagnia alle persone che non possono partire e fargli conoscere l'Italia in modo intelligente è uno di questi».

Un modo di fare il conduttore che da sempre lo accompagna. «Si possono affrontare argomenti seri e complessi con leggerezza, che non significa stupidità. Se allo spettatore dici che il mondo va a rotoli e che nessuno si salverà, gli fai venire la depressione e non ottieni nulla, se gli offri delle soluzioni abbordabili, quotidiane, come farsi la doccia invece del bagno, fai una cosa utile». Nelle prossime settimane gli inviati (quelli di Camper in Viaggio Roberta Morise e Tinto, in onda alle 12 e quelli di Camper, che è il programma principale condotto da Masi, dalle 12,30 alle 13,30) gireranno per tutta Italia, prossima settimana tappa in Trentino. In viaggio alla scoperta di posti noti ma anche meno conosciuti, di persone, di territori, culture.

«Abbiamo il 40 per cento del patrimonio artistico del mondo - continua Masi - non è possibile stancarsi di mostrare bellezze, tradizioni, opere d'arte: una fonte inesauribile, sulla stessa collina si possono trovare due mondi opposti. E ha fatto bene Angelo Mellone, nuovo direttore del day time a puntare sulla conoscenza del territorio, con il grande lavoro realizzato dalle varie Linee verdi e anche con Camper. Io in questo non ci vedo nulla di sovranista, come leggo da qualche parte».

Da domani partono anche gli altri programmi estivi del day time: al mattino di sabato e domenica Weekly con Carolina Rey e Fabio Gallo, sempre a caccia dei luoghi d'arte del nostro paese e di personaggi da intervistare, da domenica Linea Verde Estate con Angela Rafanelli e Peppone e dal primo luglio Linea Verde sentieri in montagna con Lino Zan e Margherita Granbassi. Vita in diretta estate con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini comincerà invece il 3 luglio.