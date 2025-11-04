Bluefield Italia conclude il rifinanziamento del veicolo Revive con un'operazione di green financing da 115 milioni di euro

In collaborazione con Bluefield Italia Srl, Bluefield Revive Italia l Srl ("Revive" o il "Veicolo") è lieta di annunciare di aver concluso con successo il processo di rifinanziamento. Il veicolo ha ottenuto un finanziamento green per un importo totale di 115 milioni di euro da un pool di banche (95 milioni di euro come linea di credito, con ulteriori 20 milioni di euro come accordion) composto da Banco BPM, CaixaBank, Bayerische Landesbank e Bankinter, che hanno agito rispettivamente come Original Lenders e Agent Bank, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Hedging Banks. Banco BPM ha inoltre agito in qualità di agente di garanzia e agente di sicurezza per il pool di banche.

Bluefield Italia e i finanziatori sono stati supportati durante tutto il processo di rifinanziamento da Arcus, Legance, PGLEx, Kiwa, Wide, Afry e KPMG. Il capitale raccolto servirà a sostenere la ristrutturazione e il potenziamento di 46 impianti fotovoltaici a terra e su tetto, in linea con il mandato del veicolo di modificare gli asset per migliorare la produzione di energia e l'efficienza operativa. Giovanni Terranova, Founder e Managing Partner di Bluefield, ha commentato: "Il completamento di questo processo segna una tappa importante nella nostra strategia per il portafoglio Revive.

Giovanni Terranova

Si è trattato di un vero lavoro di squadra e desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine non solo al team di Bluefield Italia, ma anche ai nostri fidati consulenti e alle banche che ci hanno sostenuto, per il loro impegno nell'aiutarci a promuovere un futuro sostenibile”.

, Partner e Managing Director Southern Europe, ha aggiunto: "Siamo molto lieti di aver completato questo importante processo, che ci consentirà di portare avanti il rinnovamento e il ripotenziamento di un portafoglio altamente diversificato di impianti solari, sbloccando significative opportunità di guadagno sul mercato".