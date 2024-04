Btp Valore: via alla quarta emissione dal 6 al 10 maggio. Rendimenti crescenti e premio fedeltà

Dopo il notevole successo della terza emissione del Btp Valore, che ha segnato un record assoluto con la raccolta di 18,3 miliardi di euro, il Ministero dell'Economia presenta un nuovo titolo di Stato destinato al pubblico retail, il quarto di questo per la precisione. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Le novità

Attraverso un comunicato diffuso nella mattinata di oggi, giovedì 11 aprile, il ministero ha annunciato che la prossima emissione del Btp Valore si terrà dal lunedì 6 al venerdì 10 maggio, salvo eventuali chiusure anticipate. Il Ministero dell'Economia ha annunciato la prossima emissione del Btp Valore in una settimana caratterizzata da un'attenzione particolare verso i titoli di Stato italiani. Le notizie macroeconomiche meno positive del previsto e i dati sull'inflazione hanno causato un aumento dei rendimenti obbligazionari, con il rendimento del Btp decennale che ha superato il 3,8%.

Il nuovo Btp Valore

Il nuovo Btp Valore avrà una durata di sei anni, identica al suo predecessore, e offrirà rendimenti prefissati e in crescita nel tempo tramite un meccanismo di step-up: tre anni iniziali più altri tre. La novità di questo prodotto riguarda il premio extra finale il quale è aumentato all'0,8% rispetto allo 0,7% precedente. Il cambiamento in questione potrebbe rendere il calcolo dei rendimenti particolarmente apprezzato dagli acquirenti. Inoltre il taglio minimo è di mille euro, la nota del Mef specifica infatti che “avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto”. Venerdì 3 maggio verranno comunicati i tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, insieme al codice Isin del titolo. Come accaduto per le emissioni precedenti, il bond sarà disponibile per l'acquisto esclusivamente ai piccoli investitori. Sarà possibile effettuare l'acquisto tramite home banking, qualora sia abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi al proprio consulente in banca o all'ufficio postale presso il quale si possiede un conto corrente con conto deposito titoli.

Calcolo Isee

La tassazione applicata al nuovo titolo di Stato sarà del 12,5%, una percentuale inferiore rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle altre forme di reddito finanziario, seguendo le regole che si applicano a tutti i titoli di Stato, sia italiani che stranieri. Inoltre, sarà garantita un'esenzione dalle imposte di successione. In linea con quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2024, si prevede un'esclusione dal calcolo dell'Isee fino a un importo di 50mila euro, una volta che sarà completato l'iter di attuazione della misura. Il titolo sarà collocato attraverso la piattaforma MOT, il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato di Borsa Italiana, con il supporto delle due banche dealer: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

In seguito al completamento del collocamento, il titolo sarà negoziabile sul mercato secondario, dove potrà essere comprato e venduto seguendo le normali dinamiche die offerta.