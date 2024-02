Btp Valore, superata quota 3miliardi

Gran successo per la terza emissione del Btp Valore. Superano i 3 miliardi le richieste nel primo giorno della terza emissione del titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori. Il volume totale degli ordini è di oltre 3,2 miliardi. I contratti finora sottoscritti sono oltre 100.000. Torna la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori, in collocamento da oggi, lunedì 26 febbraio, fino a venerdì 1 marzo fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ecco tutti gli aggiornamenti.

La terza emissione

In questa specifica emissione, verranno effettuati pagamenti di cedole trimestrali ai risparmiatori, basati su tassi fissi che aumenteranno nel tempo secondo il meccanismo step-up di 3+3 anni. I tassi minimi garantiti, annunciati il 23 febbraio, sono del 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno, e del 4% per il 4°, 5° e 6° anno. Quando terminerà il periodo di sottoscrizione, verranno comunicati i tassi cedolari definitivi, i quali potrebbero essere confermati o rivisti al rialzo, a seconda delle condizioni di mercato al momento della chiusura dell'emissione. Si tratta di un'opportunità interessante per i piccoli risparmiatori che possono investire in titoli di Stato con tassi di cedola competitivi. È tuttavia essenziale tenere presente che i tassi definitivi potrebbero subire variazioni in base alle condizioni di mercato al momento della chiusura dell’emissione.

La durata

Il Btp Valore è disponibile sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana offrirà agli investitori un premio finale extra del 0,7% per coloro che lo acquisteranno durante il periodo di collocamento e lo manterranno fino alla sua scadenza. Il taglio minimo per ogni ordine è di 1.000 euro, garantendo che l'importo richiesto verrà sempre sottoscritto. Il titolo può essere acquistato alla pari (il prezzo è pari a 100) senza commissioni durante i giorni di collocamento. Ricordiamo che “alla pari” si intende quando è necessario indicare una situazione in cui il prezzo di un titolo è uguale al valore nominale dello stesso. Per facilitare l'acquisto il Btp Valore è accessibile attraverso il servizio di home banking per coloro che hanno abilitato le funzioni di trading online. In alternativa, gli investitori possono rivolgersi alla propria banca o all'ufficio postale presso il quale è stato aperto un conto corrente e un conto deposito titoli.

Tassazione agevolata

Il Btp Valore, analogamente a tutti i titoli di Stato, gode di una tassazione agevolata, la quale è stabilita al 12,5% sia per le cedole che per il premio fedeltà. Un ulteriore beneficio per gli investitori è rappresentato dal fatto di non essere soggetto alle imposte di successione. Inoltre, nell'ambito dell'acquisto durante la fase di emissione, non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori. Conformemente a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2024, il titolo viene escluso dal calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) al termine del completamento dell'iter di attuazione di questa misura. Questa esenzione contribuisce a rendere il Btp Valore un'opzione interessante per gli investitori.