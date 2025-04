La Cina risponde a Trump: "Tariffe all'84%". Borse in rosso. L'Ungheria: "Voteremo contro i dazi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si ferma lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina in materia di dazi. Pechino ha appena risposto a Trump alzando le proprie tariffe sui beni "Made in Usa". Intanto le borse di tutto il mondo subiscono pesanti ripercussioni. Il voto degli Stati membri dell'Ue sulle mosse anti-Usa avrà luogo oggi pomeriggio, ed è necessaria una maggioranza qualificata di Paesi (15 Stati che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea) per bloccare il provvedimento.

14:54 - L'Ungheria rompe il muro Ue

Il governo ungherese voterà contro i dazi proposti dall'Ue verso i prodotti americani in risposta ai dazi imposti da Donald Trump su acciaio e alluminio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, secondo quanto riportato dal portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, su X. "Vogliamo proteggere gli ungheresi da ulteriori aumenti dei prezzi. La risposta giusta non sono i dazi, ma i negoziati", ha detto Szijjarto, che ha poi "avvertito che Bruxelles sta peggiorando la situazione concentrandosi sulle ritorsioni invece che sui negoziati. L'Ue ha commesso un grave errore: questa situazione si poteva evitare. Ora, la cosa più importante è che Bruxelles non la peggiori ulteriormente", ha aggiunto, sottolineando che i contro-dazi potrebbero comportare un aumento dei prezzi di 18 miliardi di fiorini in Ungheria, a causa dell'impatto su prodotti come lenti a contatto, cosmetici e tubi di plastica utilizzati nell'edilizia. Il voto degli Stati membri dell'Ue avrà luogo oggi pomeriggio, ed è necessaria una maggioranza qualificata di Paesi (15 Stati che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea) per bloccare il provvedimento.

14.10 - Milano in forte calo

Piazza Affari procede in forte calo del 3,72%, a 32.404 punti. Le peggiori performance: Saipem con -7,19% e vendite su Recordati: -6,33%. Eni cede il 6,51%. Leonardo cede il 6,33%. In una giornata negativa per la Borsa di Milano viaggia invece in terreno positivo il titolo Anima Holding a + 0,23% a 6,66 euro, in controtendenza. Pop Sondrio, che ha lanciato l’Opa su Anima, cede il 4% a 8,87 euro. Fra le banche, Mps cede il 4,37% a 5,793 euro. Mediobanca, oggetto di una Ops da parte di Rocca Salimbeni, lascia sul terreno il 3,27%, a 13,905 euro. Intesa Sanpaolo cede il 3,32%. Unicredit cede il 3,03%.

13.50 - Il petrolio perde il 6%

I future sul petrolio Wti e Brent crollano di oltre il 6%, col primo che precipita sotto i 56 dollari al barile e il secondo a 59 dollari, i livelli piu basso da febbraio 2021, mentre i timori di un rallentamento globale colpiscono i mercati energetici. Il calo avviene dopo l’intensificarsi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

13.47 - Borse europee in rosso

I mercati azionari europei hanno accelerato le loro perdite dopo che la Cina ha annunciato misure di ritorsione contro l’offensiva doganale statunitense, con una tassa aggiuntiva ora all’84% sui prodotti americani. Intorno alle 13.20 la Borsa di Parigi e scesa del 3,59% e quella di Francoforte del 3,49%, dopo aver perso brevemente piu del 4%. Londra e scesa del 3,29%, Milano del 3,42% e la borsa svizzera del 3,34%

13.15 - La Cina risponde agli Usa: dazi dal 34% all'84%

Pechino alza le proprie tariffe sui beni statunitensi dal 34% all’84% con effetto dalle ore 12.01 del 10 aprile 2025. Altre questioni, si legge in una nota del ministero delle Finanze, saranno implementate. Pechino esorta gli Stati Uniti a correggere immediatamente le proprie pratiche sbagliate, ad annullare tutte le misure tariffarie unilaterali contro la Cina e a risolvere adeguatamente le divergenze con la Cina attraverso un dialogo paritario basato sul rispetto reciproco.

11.10 - Giappone, focus su dazi e borse

Il Nikkei 225, principale indice di Borsa del Giappone, ha perso oggi il 3,9%. Alti funzionari della Banca del Giappone, del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia per i Servizi Finanziari nipponici si sono incontrati oggi per discutere come affrontare le turbolenze in corso nell'economia e nei mercati globali.

10.30 - Hong Kong in rally nel finale

La Borsa di Hong Kong gira e chiude in positivo grazie al rally registrato nel finale: l’indice Hang Senge, recuperando circa l’1%, termina a seduta con un rialzo dello 0,68%, a 20.264,49 punti. Positive, rispetto alla generale tendenza negativa dei listini asiatici, anche le Borse di Shanghai e di Shenzhen.

9.20 - Vecchio Continente in sofferenza

Le borse europee hanno aperto in forte calo, reagendo con sofferenza alle tensioni commerciali legate ai dazi, con nuove tariffe decise da Trump

su 60 paesi, tra cui un tasso complessivo del 104% contro la Cina. Nelle prime contrattazioni, la Borsa di Parigi perde il 2,84%, Francoforte il 2,37%, Londra il 2,31% e Milano il 2,78%. La Borsa svizzera crolla del 2,86%