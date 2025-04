Lo stop "fantasma" ai dazi, la speranza delle Borse, il "no" di Trump: così è nato il caos sui mercati

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa ha provocato il caos sui mercati azionari nel pomeriggio di lunedì 7 aprile? Una dichiarazione attribuita a Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, ha innescato una reazione immediata, ma è stata velocemente smentita, sollevando numerosi interrogativi sull’origine di tale informazione. L’incidente ha messo in evidenza quanto i mercati finanziari possano essere influenzati da voci e notizie che riguardano le politiche economiche.

La dichiarazione di Hassett e la reazione dei mercati

Oggi pomeriggio, precisamente alle ore 16:19, l’agenzia Reuters ha riportato una notizia che ha avuto un impatto immediato sui mercati: secondo l’agenzia, Hassett avrebbe affermato che il presidente Trump stava valutando una sospensione di 90 giorni dei dazi per tutti i Paesi, ad eccezione della Cina. Questa notizia ha provocato un’improvvisa inversione di tendenza sui mercati azionari, che erano in calo da diverse ore, alimentando ottimismo tra gli investitori e la speranza che ci fosse una distensione nelle tensioni commerciali internazionali.

La smentita della Casa Bianca

Tuttavia, la notizia è stata rapidamente smentita. Pochi minuti dopo, la Casa Bianca ha negato con decisione le dichiarazioni attribuite a Hassett. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha definito la notizia una “fake news” durante un’intervista con un giornalista della CNBC. La pronta smentita ha suscitato confusione, poiché sembrava contraddire le parole di Hassett, che si trovava nelle stesse ore a rispondere a domande sulla questione.

L’incertezza sull’origine della dichiarazione

Nonostante la smentita, l’Associated Press ha riportato che non era chiaro chi avesse realmente fatto circolare la dichiarazione. Sebbene le parole di Hassett fossero rapidamente diffuse sui social media, sembra che il consigliere non avesse rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in quel momento. In effetti, Hassett aveva parlato poche ore prima a Fox News, rispondendo a una domanda sul possibile blocco dei dazi per 90 giorni, come suggerito dal miliardario Bill Ackman.

Durante l’intervista, Hassett aveva risposto inizialmente “Sì”, per poi precisare che la decisione spettava al presidente, definendo poi l’analisi di Ackman “irresponsabile”.

Gli investitori, sempre alla ricerca di segnali che possano stabilizzare l’economia, reagiscono prontamente anche a dichiarazioni poco chiare. In questo caso, la notizia non confermata ha avuto un impatto immediato, dimostrando quanto i mercati siano sensibili ai cambiamenti nelle politiche commerciali.