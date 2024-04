Kering conquista il cuore di Milano e compra un palazzo per 1,3 miliardi

Più di 5.000 mq di superficie commerciale, 11.800 mq di superficie lorda, in un palazzo settecentesco che si sviluppa su cinque piani in una delle più grandi vie di Monte Napoleone dove gli affittuari sono oggi Saint Laurent, Prada e Cova. Questo è il "tesoro" acquistavo per la cifra record di 1,3 miliardi di euro dal gruppo Kering dagli americani Blackstone, che solo 3 anni fa nel 2021, avevano fatto "shopping" di numerori edifici storici di Milano gestiti da Reale compagnia. Oltre al palazzo che ospita la storica pasticceria Cova, numerosi store di brand di lusso e anche l’edificio del Bar Magenta. All'epoca la cifra sborsata era di 1,1 miliardi di euro.

Chi è il gruppo Kering

Si occupa principalmente di moda e ha nel suo portafoglio i più grandi marchi da Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin e Ginori 1735. Dopo l'acquisizione il gruppo ha spiegato in un comunicato questa importante mossa strategica. " L’investimento si inquadra all’interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison. Kering continua a privilegiare una gestione proattiva del proprio portafoglio immobiliare, con l’obiettivo di breve-medio termine di mantenere una quota di partecipazione all’interno delle sue principali proprietà, al fianco di co-investitori presenti attraverso specifici veicoli di investimento ".

A gennaio il gruppo aveva anche acquistato un edificio sulla Quinta Avenue a New York per quasi un miliardo di dollari (885 milioni di euro). Tutto questo nonostante il gruppo del lusso ha annunciato a metà marzo di aspettarsi un calo del fatturato "di circa il 10%" nel primo trimestre su base annua, gravato dalle difficoltà del suo marchio di punta Gucci, il cui ex direttore creativo Alessandro Michele, ora passato a Valentino, aveva lasciato la maison nel 2022. Al suo posto era subentrato alla guida uno dei più stretti collaboratori di Francois-Henri Pinault, Jean-Francois Palus, vicedirettore generale di Kering. Kryalos di Paolo Botteli ha svolto l'attività di advisor.

Le parole del gruppo Blackstone

" Questa transazione rappresenta un ottimo risultato per i nostri investitori e dimostra la straordinaria richiesta di immobili di alta qualità nei mercati più solidi da parte degli investitori ". Lo sottolinea James Seppala, Capo Real Estate Europa di Blackstone che, nel commentare l'acquisto da parte del gruppo Kering di Via Monte Napoleone 8, rileva peraltro che si tratta della più grande transazione di un singolo asset mai effettuata in Italia. La transazione dovrebbe concludersi entro luglio 2024. La gestione della vendita dell'immobile è stata gestita dall'advisor Kryalos, mentre al fianco di Blackstone per la transazione c'erano gli avvocati di PedersoliGattai e di Simpson Thacher & Bartlett.

Il record di Via Monte Napoleone

Con questa vendita, Via Monte Napoleone, diventata la prima in Europa e la seconda nel mondo per canoni di locazione sul retail, vicina ai 20 mila euro per metro quadrato, molto sopra i prezzi della vicina via Sant’Andrea e ormai distantissima da via della Spiga, per questo presa d’assalto dalle maison del lusso.