Poco spazio al mercato

L'Italia è il paese dei campanili. E sotto ogni campanile fa bella mostra di sé una corporazione. Questo è un grave problema che ci trasciniamo da tempo. Perché la sagra delle corporazioni significa assistere al valzer degli interessi e al pericoloso collateralismo con la politica. Ovvero: la politica usa la corporazione e la corporazione ringrazia del privilegio contraccambiando con gli interessi negli appuntamenti elettorali. Allora succede che alcune norme vengono o meno attuate per soddisfare una particolare organizzazione di settore. Perciò le specifiche categorie godono dell'essere trattate con i guanti di velluto. In barba alla libera concorrenza. La lista è lunga. L'assenza, in molti campi, di un'effettiva concorrenza è un deficit che un Paese serio non può permettersi. Invece sembrerebbe che alle nostre latitudini toccare gli interessi delle caste produca solo scottature. E quindi non conviene. Una volta per tutte andrebbe avviato un radicale cambio di indirizzo (vedremo che succederà con la nuova Legge sulla concorrenza). I mercati necessitano di poter operare in un contesto di effettiva libera concorrenza. Di questo beneficeremmo tutti: imprese e consumatori. Si tratta di assecondare il buon senso; di elementari principi liberali finalmente messi in pratica per intero.
Non è più tollerabile continuare a piegarsi ai desiderata di questa o quella lobby. La buona politica deve tifare per la libertà di scelta dei cittadini e la capacità dell'economia italiana di innovarsi per trovare una via d'uscita alla crisi di competitività. Urgono riforme ad autentica impronta liberale.Non facciamo passare il messaggio che in Italia permangono insormontabili resistenze a attivare percorsi di riforma virtuosi. E che il belpaese continua ad essere profondamente allergico alla salutare libera concorrenza.
