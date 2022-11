Vola il Btp anti-inflazione: raccolti 12 miliardi

Il Btp Italia anti-inflazione vola e, come sottolinea il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il boom di domanda dei piccoli investiitori è "un grande segnale di fiducia verso le politiche adottate dal Governo".

Il prodotto studiato dal ministero dell'Economia e delle Finanze con la regia del direttore Generale del Tesoro, Alessandro Rivera, ha infatti sfiorato i 12 miliardi di euro di raccolta nelle emissioni concluse ieri. Nell'ultima emissione del giugno scorso, ricorda Milano Finanza, il collocamento aveva registrato ordini per 7,26 miliardi di euro, circa la metà rispetto ai 13,9 miliardi della precedente emissione nel 2020. Il titolo annunciato il 20 ottobre scorso, invece, ha sfondato i 12 miliardi dopo che gli investitori istituzionali, nel collocamento loro riservato, hanno acquistato le emissioni del diciottesimo Btp Italia per un controvalore di 4,71 miliardi di euro.

Queste risorse si aggiungono ai 7,28 miliardi arrivati dai risparmiatori privati nelle prime tre sedute. Si tratta del sesto miglior risultato di sempre per il Btp Italia, che si struttura per gli investitori come uno strumento capace di proteggere con forza i risparmi dai morsi dell'inflazione. 255.753 i risparmiatori che hanno partecipato al Btp Italia d'esordio del governo Meloni, un record superato solo dall'emissione straordinaria dell'era Covid. Nel maggio 2020 14 miliardi di euro di Btp furono acquistati dai cittadini italiani e altri 8,4 miliardi dagli investitori istituzionali. Ai tempi il record senza precedenti fu però dovuto alla favorevole congiuntura tra appoggio incondizionato della Bce al debito italiano e scelte favorevoli per il nostro Paese prese dagli investitori internazionali.

Il commento del ministro Giorgetti

Oggi, se possibile, il dato è ancora più significativo. In primo luogo perché mostra la vivacità del risparmio che può e deve essere mobilitato al servizio della crescita del Paese: :il 67% degli ordini sono stati inferiori a 20 mila euro, il 91% ai 50 mila euro, con 72 ordini su 100 arrivati da investitori individuali a fronte dei 28 del mondo istituzionale. In secondo luogo perché arriva in una fase congiunturale difficile per milioni di italiani e rappresenta un'iniezione di fiducia. Infine perché smentisce ogni idea che vorrebbe il governo attuale isolato di fronte ai mercati e non degno della fiducia dei cittadini.

Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, ha in quest'ottica esultato per il risultato. "Sono orgoglioso del successo dai Btp Italia: è la seconda più importante di sempre per numero di contratti", scrive l'esponente leghista in una nota. "Sono particolarmente soddisfatto - prosegue - anche perché, al di là delle cifre riusciamo ad attrarre sempre più investimenti da parte delle famiglie che evidentemente si fidano della proposta dello stato a difesa del risparmio privato contro l'inflazione". "Un risultato - conclude il ministro - che ci indica concretamente che abbiamo scelto la strada giusta". Nei giorni in cui la manovra è pronta al varo e sono stati deliberati aiuti miliardari per il caro-energia e le bollette, i mercati e i privati "votano" per la capacità dell'Italia di riprendersi. E il Btp, su cui si sono costruite le fortune finanziarie di milioni di italiani, torna simbolo di solidità.