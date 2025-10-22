Braccialetto elettronico per l'uomo che ha picchiato la ex alla fermata del bus

È stato disposto il braccialetto elettronico (nella foto) per il 45enne italiano arrestato una settimana fa dal personale delle "Volanti" della questura di Varese dopo che l'uomo aveva aggredito la ex fidanzata, una 19enne, a una fermata di un bus cittadino diretto a Luino e poi l'aveva trascinata a bordo. Dopo la convalida dell'arresto il 45ernne era stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri di distanza, pena l'applicazione della misura cautelare in carcere. Il gip Alessandro Chionna ha disposto, in aggiunta al provvedimento iniziale, anche il braccialetto elettronico.

A guidare i colleghi che hanno salvato la ragazza è stato l'assistente capo della Centrale operativa della questura Andrea Milioni, che è rimasto al telefono con la ragazza fino all'arrivo della pattuglia, che è salita sull'autobus dove vittima e aggressore erano saliti. "Lei si è fidata e ha collaborato così siamo riusciti ad individuare l'autobus sul quale viaggiava, a bloccarlo e quindi e a fermare l'uomo che l'aveva picchiata" ha raccontato il poliziotto.

La ragazza aveva detto basta alla relazione il 30 settembre e già in quell'occasione l'uomo l'aveva picchiata.

Pochi giorni dopo il 45enne aveva diffuso per vendetta due scatti intimi della ragazza su WhatsApp e lei lo aveva denunciato per revenge porn. Ma l'uomo ancora non si era fermato arrivando all'aggressione di martedì che ha fatto scattare le manette. Durante l'interrogatorio l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.