Braccio di ferro Comune-autorimesse. Comunque vada, stangatina in vista

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sito dell'Apa - l'associazione provinciale autorimesse - era già stato aggiornato, segno che il via libera dell'accordo in giunta atteso a giorni fosse considerato poco più che un «pro forma». E invece, ieri è scattato l'ennesimo braccio di ferro tra Comune e Confcommercio Milano e l'elenco delle 19 rimesse che oggi aderiscono alla convenzione che dal 2013 garantisce il ticket di Area C a prezzi «calmierati» a chi non posteggia su strada rischia di assottigliarsi o addirittura azzerarsi. É l'avvertimento del segretario generale dell'associazione commercianti Marco Barbieri, tanto più mentre la giunta Sala nel 2025 intende attivare la Ztl Quadrilatero, con cancellazione totale delle strisce blu nel centro-centro. L'oggetto del contendere è il protocollo d'intesa tra Apa e Comune firmato nel 2013. Prevedeva un prezzo del tagliando Area C ridotto da 5 a 4,5 euro e l'impegno a tenere la tariffa oraria della sosta a massimo 4 euro. Ma due anni fa è scattata la stangata nella Ztl, da 5 a 7,5 euro. Quella convenzione invece è rimasta bloccata. Per due anni «abbiamo lavorato sull'adeguamento, perchè chi opera fuori convenzione incassa tariffe orarie anche oltre i 7,5 euro» spiega il segretario Apa Simone Mangiafico. La proposta «per favorire la sosta in autorimessa e ridurre il numero di veicoli in sosta su strada» prevede che «sostando per più di un'ora sarà possibile usufruire del ticket di Area C a 4,5 euro (invece di 7,5 e la tariffa massima oraria per la sosta non potrà superare i 6 euro». Ma ieri «ci hanno detto che è troppo, al massimo 5 euro. Abbiamo avvertito che rischia di non aderire più nessuno». Il tagliando della Ztl viene venduto direttamente dall'autorimessa. Barbieri avverte: «Se questa convenzione dovesse naufragare il problema sarebbe solo del Comune, dovrebbe giustificare ai cittadini perchè non esiste più, cittadini e pendolari pagheranno 7,5 euro per l'accesso alla Ztl e le tariffe libere di mercato sulla sosta.

Il Comune alza tutto, da Area C alla tassa di occupazione del suolo, ma se un privato per resistere sul mercato chiede un adeguamento risulta subito eccessivo. Perchè non introduce piuttosto un ticket da 5 euro su M4 da Linate al centro?». Comunque vada a finire, per chi posteggia nei silos c'è un aumento in vista.