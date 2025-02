Buzzi, appello ai milanesi per nuovo reparto

Ascolta ora 00:00 00:00

Una chiamata alla generosità dei milanesi col coeur in man. Si è aperta la campagna «Sognare a colori» per sostenere la realizzazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Patologia Neonatale del Padiglione Emergenze-Urgenze (DEA) in costruzione presso l'Ospedale dei Bambini Buzzi. Questo progetto, unico nel suo genere, trasformerà l'esperienza di cura dei neonati prematuri e delle loro famiglie, offrendo spazi innovativi e personalizzati, pensati per favorire la vicinanza genitore-bambino anche nei momenti più critici. Ma per poterlo realizzare servono anche la generosità e i danèè di tutti i milanesi.

Il Padiglione Emergenze-Urgenze (DEA), attualmente in costruzione, sarà un complesso di sette piani (cinque fuori terra, uno interrato e uno seminterrato) progettato per accogliere le situazioni più delicate e urgenti in ambito pediatrico. Collegato direttamente all'ospedale tramite un passaggio, l'edificio avrà un accesso dedicato alle ambulanze da via San Galdino, e ospiterà aree all'avanguardia tra cui il nuovo reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale. Il reparto rappresenta un cambio radicale rispetto al modello attuale. I 26 posti letto saranno distribuiti in 8 posti di Terapia Intensiva, riservati ai neonati con le condizioni più critiche, 12 posti di sub-Intensiva, per i piccoli che necessitano di cure complesse ma meno intensive, 6 posti di Patologia Neonatale, per i bambini con patologie più lievi o in fase di dimissione.

Ogni posto letto sarà collocato in stanze singole, le Family Room, progettate per garantire la presenza costante di un genitore accanto al bambino. Ogni stanza sarà dotata di apparecchiature mediche di ultima generazione e offrirà la possibilità per un genitore di pernottare accanto al proprio piccolo, rafforzando il legame e il senso di sicurezza durante il percorso di cura.

Dopo il successo della Sala Acquario al Pronto Soccorso Pediatrico, l'Associazione Ospedale dei Bambini Milano ha scelto di collaborare nuovamente con Silvio Irilli, artista e fondatore del progetto «Ospedali Dipinti».

Irilli realizzerà decorazioni artistiche per il reparto, ispirate al tema della serenità e dell'accoglienza, per creare un ambiente meno asettico e più a misura di bambino e famiglia.

Ogni donazione sarà destinata alla creazione di spazi che rispettano i bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, unendo tecnologie avanzate a un approccio umano e accogliente.