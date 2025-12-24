Il "Calamaro Gigante" e l'invito a credere nei sogni

Una storia fantastica che aiuta a capirsi, a guardarsi dentro. Il Calamaro Gigante rivisitazione teatrale dell'omonimo romanzo di Fabio Genovesi. È in scena al teatro Lirio Gaber fino al 4 gennaio. Angela Finocchiaro insieme con Bruno Stori interpreta il racconto visionario che intreccia prosa, musica, immagini e movimento. Una trama per ogni età, dal messaggio potente, capace di arrivare alle nuove generazioni.

La vita di Angela è incomprensibile come, a guardar bene, lo è quella di ciascuno. Da ragazza aveva sogni e passioni capaci di farle battere il cuore, ma i binari rigidi della famiglia e della società l'hanno condotta in una condizione bloccata, come un boccone amaro che non va né su né giù. Durante il rientro a Milano per una cena d'ufficio, intrappolata nel traffico dei vacanzieri di ritorno dal mare, Angela viene travolta da un'onda impossibile che la strappa alla quotidianità e la catapulta in un luogo fuori dal tempo e dallo spazio.

Qui incontra Montfort, personaggio enigmatico proveniente da un'altra nazione e da un altro secolo. Inizia così un viaggio straordinario che, onda dopo onda, li conduce a vivere le avventure di donne e uomini che hanno avuto il coraggio di abbracciare la vita come una meraviglia unica. Figure lontane nel tempo e nello spazio, ma unite dall'aver creduto all'esistenza di una creatura leggendaria, enorme e fuori dalla normalità: il Calamaro Gigante. Attraversando continenti ed epoche storiche, il racconto salta tra realtà e immaginazione, intrecciando immagini, scenografie, musica e danza in una narrazione appassionata e poetica che celebra il coraggio, la curiosità e la libertà di seguire i propri sogni. Perché se nel mondo esiste il Calamaro Gigante, allora non c'è sogno irrealizzabile, né battaglia inaffrontabile, né amore impossibile.

La storia racchiude una forte spinta motivazionale rivolta ai più giovani, invitandoli a credere nelle proprie aspirazioni in un presente spesso dominato da messaggi di crisi e paura.

Spettacoli serali alle 20.30; domeniche e festivi ore 15.30: mercoledì 31 ore 21.30 con replica speciale di Capodanno e brindisi di mezzanotte.