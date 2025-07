Dal calcio al MotoGp, ecco le storie di successo

Sono molti gli studenti che hanno conseguito il Master Sbs ad essere oggi esempi di successo. Qui alcune delle loro storie e della loro esperienza.

Come ad esempio quella di Francesco Terrazzani, che è stato l'anno scorso uno dei protagonisti del ritorno in Serie A, dopo 21 anni, del Como e ha fatto molto parlare di nuove strategie di marketing per portare i grandi di Hollywood allo stadio: Francesco è oggi l'amministratore delegato del Como, realtà emergente nel panorama calcistico italiano. Ha partecipato all'ottava edizione del Master SBS nel 2012-2013 dopo aver conseguito la laurea in Economia e Finanza presso Università Ca' Foscari di Venezia. E racconta: "Nella mia avventura è stato importante il percorso del Master SBS, che mi ha dato l'opportunità di vivere l'esperienza del viaggio studio a Toronto e mi ha permesso di costruire da subito un network lavorativo importantissimo già durante la fase di aula. Dopo la laurea e l'esperienza di un anno nel mondo assicurativo arriva il cambio di percorso e la scelta del Master SBS. Lo stage a Milano, presso la Lega Calcio Serie B dove ricopro vari compiti sino all'incarico di cfo per 5 anni. Dopo 10 anni lì, la decisione di fare il salto accettando l'incarico di cfo del Como 1907, in Serie A: dopo solo un mese, il grande cambiamento con la nomina a ceo del club lariano da novembre 2023. L'incrocio tra passione e lavoro, il trovarsi al momento giusto nel posto giusto e tanto impegno sono ingredienti fondamentali".

E poi c'è Nicolò Pesce che è ora al lavoro per promuovere la partecipazione della sua azienda come partner tecnico delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: Nicolò è oggi Digital & Events Specialist del gruppo Salomon, dopo la laurea in Scienze Politiche all'Università di Padova, ha frequentato la quattordicesima edizione del Master SBS nel 2018-2019. E spiega: "Ho vissuto l'esperienza del Master SBS come un percorso formativo unico, ricco di progetti internazionali e contatti con top player del settore. Dopo uno stage in Salomon, sono diventato Influencer Marketing Manager Wintersport, seguendo per 5 anni eventi e media del mondo neve. Oggi ricopro il ruolo di Digital & Events Specialist nella squadra internazionale che segue la sponsorizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026". E c'è l'esempio di Elisabetta Bonetti, da anni una colonna del team LCR Honda nella MotoGp. Dopo una Laurea in Lettere Moderne presso l'Università Statale degli Studi di Milano, Elisabetta ha frequentato l' ottava edizione del Master SBS nell'anno 2012-2013. Ha svolto lo stage in Lega Volley e prima della fine ha avuto l'opportunità di fare un colloquio per il team LCR MotoGP nell'area marketing commerciale. Ricorda: "A 12 anni di distanza dall'esperienza al Master SBS sono ancora nel team anche se mi sembra di aver cambiato lavoro 10 volte, grazie a tutti gli aspetti che ho seguito in questo periodo. Qui ho trovato una famiglia, il mondo dei motori era il mio sogno e sono felicissima di essere qui. Il mio ruolo oggi è Business Development Associate Director in pratica sono tra marketing manager e gestione area commerciale del team: individuo gli sponsor, ne seguo le attivazioni, la comunicazione e tanti altri aspetti".

E infine Francesca Negri, Senior Key Account Sport in Ticketone, società leader nella vendita di biglietti per eventi. Laureata in Scienze Linguistiche per l'Informazione e la Comunicazione presso l'Università Cattolica di Milano, Negri ha frequentato la quinta edizione del Master nell'anno 2009-2010. Racconta: "Ho scelto il Master SBS perché il più completo e in grado di preparare al mondo del lavoro. Al Career Day ho ricevuto 3 proposte e scelto lo stage in Lega Volley Maschile nell'area eventi e comunicazione.

Dopo questa esperienza una parentesi nell'area comunicazione di un'agenzia ed infine è arrivata la proposta arrivata da Ticketone nell'area marketing e comunicazione che ho subito accettato. Dal 2010 lavoro quindi in Ticketone, cambiando varie funzioni, nell'area marketing commerciale e sport in cui ricopro il ruolo di Senior Key Account Sport".