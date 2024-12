10 punti di sutura in volto: cosa è successo a Donnarumma

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura e conseguenze che sarebbero potute essere ben peggiori delle ferite sul viso: Gigio Donnarumma, il portiere della Nazionale italiana di calcio e del Paris Saint-Germain è stato colpito in pieno volto, durante uno scontro di gioco, dai tacchetti della scarpa destra del difensore del Monaco, Wilfried Singo, che stava cercando di saltare il portiere nella gara di ieri sera tra il Monaco e il Psg valida per la Ligue 1.

L'incidente e l'uscita dal campo

I fatti sono avvenuti dopo poco tempo l'inizio della gara al minuto 18: quel salto e i tacchetti in pieno volto hanno provocato un profondo taglio che ha dovuto ricevere ben 10 punti di sutura ma le ferite sono arrivate fin sotto lo zigomo. Fortuna ha voluto che non venissero colpiti gli occhi, un'area molto delicata con un epilogo che probabilmente sarebbe stato molto diverso in negativo. Subito soccorso in campo, è riuscito a camminare autonomamente e dirigersi nell'infermeria dello stadio per tutte le medicazioni del caso.

Le proteste dei calciatori del Psg

Il calcio di Singo non è stato considerato volontario e l'arbitro Letexier ha scelto, incredibilmente, di non ammonirlo una seconda volta (sarebbe scattata l'espulsione) scatenando le proteste dei compagni di squadra di Donnarumma. " Non so se l'arbitro non ha potuto vedere ma il var deve intervenire, bisogna proteggere i giocatori ", ha dichiarato il capitano del Psg, Marquinhos. " Non dare il rosso per una situazione del genere è davvero un grosso errore, ha aggiunto ". L'unica buona notizia di ieri sera per la squadra allenata da Luis Enrique è la striscia positiva di vittorie in Ligue 1 con 31 gare senza sconfitte e il primo posto in vetta alla classifica che diventa sempre più saldo e il distacco di dieci punti da Marsiglia e lo stesso Monaco.

Sull'episodio ha detto la sua anche l'attaccante parigino Gonçalo Ramos. " Le immagini sono chiare, non è possibile che non venga dato il rosso. Ad inizio stagione ci è stato spiegato che gli arbitri devono proteggere i giocatori. L'arbitro non ha protetto Donnarumma" . Di tenore diverse le parole dell'allenatore Luis Enrique. " Non ho visto bene l'azione ma è difficile esprimersi. Non c'è mai intenzione di far male, il calcio è uno sport difficile da arbitrare, soprattutto in partite così. Capisco le opinioni, ma non parlo degli arbitri".

Le scuse di Singo

Alcune ore dopo la fine del match sono arrivate anche le scuse ufficiali di Singo per il danno causato a Donnarumma durante la gara.

"Il mio gesto non era ovviamente intenzionale, ma ho potuto vedere dopo che aveva una ferita significativa al viso

Ti auguro una buona guarigione"

", ha scritto Singo sui social media in un messaggio pubblicato sia in francese che in italiano. "