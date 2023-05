6.500 euro un biglietto: le folli cifre dei bagarini per Manchester City-Inter

Se pensavamo di aver visto tutto con i prezzi che alcuni bagarini hanno praticato per le semifinali Champions tra Milan e Inter dove un biglietto veniva venduto anche a tremila euro ci sbagliavamo di grosso. Sul noto sito Viagogo, infatti, i prezzi di un singolo biglietto per la finalissima del 10 giugno allo stadio "Ataturk" di Istanbul tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola arrivano all'astronomica cifra di 6.506 euro.

Ecco il prezziario

Anche se la società made in Usa è stata multata per 12 milioni di euro dall'AgCom per la pratica scorretta della rivendita online dei biglietti per concerti ed eventi sportivi, con il dominio "uk" il sito è perfettamente visibile e funzionante. Abbiamo fatto la prova per vedere quale fosse il costo base per un ticket della finalissima e si parte con 1.597 euro per il settore 913A, parte alta e laterale dello stadio: sul portale è ovviamente presente una mappa interattiva dello stadio con i settori ancora disponibili. Ma è andando avanti con la ricerca che ci accorgiamo che la già folle cifra è, in realtà, la più bassa: 2018 euro per il settore 912A, praticamente attiguo al primo e appena appena più centrale.

Dall'altra parte dello stadio, considerata l'area più vip, si arriva a 2.542 euro per un biglietto del settore 714 per toccare quota 3.075 euro per un biglietto di cui, stavolta, non si sa bene l'esatta posizione della mappa ma soltanto che si tratta di "categoria 2". All'improvviso, si torna nell'altra tribuna ma stavolta in basso, molto più vicino al terreno di gioco ed ecco che per 4.614 euro viene venduto un biglietto del settore 406, fila 44 e, pergiunta, "visibilità limitata" come scrivono loro stessi. Il meglio (o peggio) sta per arrivare: 5.324 euro per un biglietto di "categoria 1" non visibile sulla mappa per arrivare a un biglietto "normale", il più caro dello stadio, di 6.506 euro per il settore 712 fila 99. Abbiamo scritto la parola "normale" apposta perché, chi desidera avere accesso al buffet dell'area Vip, accesso alla Lounge Vip e la relativa tessera inclusa dovrà sborsare 8.722 euro.

La diatriba tra i tifosi dell'Inter

Per altri motivi, invece, c'è maretta anche tra gli stessi supporter nerazzurri: alcuni di loro (abbonati o soci di Inter club) che hanno in mano i preziosi tagliandi hanno "problemi" ad andare a Istanbul e, in maniera molto generosa, hanno deciso di metterli a disposizione di altri tifosi con un piccolo particolare: rivendendoli a cifre dieci volte più elevate. I posti che la Uefa ha messo in vendita a 70 euro adesso ne valgono 700, quelli da 180 euro valgono circa 1.200 euro. In questo caso valgono i codici che consentono l'acquisto ma poco importa: molti nerazzurri sono inferociti per chi vuole lucrare sull'amore per la maglia. La denuncia è partita sui social come ha scritto un utente in modo molto chiaro: " Pensare di condividere lo stadio e abbonamento con gente che sa solo lucrare sulle passioni mi fa stare male. Questa gente va identificata e bannata da San Siro, non si meritano l'Inter e l'Inter non si merita di avere certi tifosi ", riporta Repubblica.

Le segnalazioni sono molto numerose ma, stavolta, la società non può intervenire direttamente perché i tagliandi sono messi in vendita dalla Uefa alla quale spetta l'eventuale punizione di chi si adopera a questo tipo di rivendita.