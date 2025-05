"Andate tutti via". Dura contestazione dei tifosi a Casa Milan: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

La pazienza dei tifosi è finita, e il clima che avvolge l'ambiente Milan è incandescente. Di certo non è una sorpresa: la stagione è stata fallimentare; la vittoria della Supercoppa non può ovviamente giustificare il grave posizionamento in campionato e la mancata qualificazione persino all'Europa League. Così oggi pomeriggio migliaia di sostenitori rossoneri si sono radunati sotto Casa Milan per una durissima contestazione contro la dirigenza, per lanciare un messaggio chiarissimo: mai più un'annata del genere, bisogna cambiare subito passo per tornare competitivi e ambire a importanti risultati.

I tifosi del Milan hanno esibito uno striscione che non lascia spazio a libere interpetazioni: " Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia ". Non è il solo segnale che hanno voluto lanciare. " Che sia prima squadra o Milan futuro, con voi al comando fallimento sicuro ", hanno scritto su un altro striscione in riferimento al capitombolo dei giovani rossoneri. E non sono mancati i cori che da mesi risuonano nelle partite del Milan, che sia a San Siro o in trasferta, contro il proprietario Gerry Cardinale: " Cardinale devi vendere, vattene, vattene "; " Cardinale fuori dai cogli... "; " Ibra, Furlani e Scaroni: vogliamo le dimissioni, non servono le spiegazioni, voi dovete andarvene ".

Una massiccia presenza di milanisti che ha messo sul banco degli imputati i piani alti della dirigenza e della proprietà. Nel corso della contestazione sono arrivati scrocianti applausi all'indirizzo di Silvio Berlusconi, da sempre e per sempre nel cuore dei sostenitori per i traguardi stellari raggiunti e per il prestigio mondiale che è riuscito ad assicurare alla squadra. " C'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente ", hanno urlato i tifosi. Che hanno ribadito apprezzamento anche verso Paolo Maldini, storico capitano che - dopo la rottura con Cardinale - ha detto addio alla sua avventura come dirigente. Ora il popolo rossonero chiede a gran voce un suo ritorno.

L'utilizzo della parola agonia nello striscione non è casuale: il Diavolo già da inizio campionato è apparso fuori dai giochi, e ha così passato l'intera stagione tra alti e bassi, con l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceicao che non hanno cambiato le sorti.

Questa sera si giocherà la sfida contro il Monza , ma il risultato della gara sarà totalmente ininfluente: lo spettro del nono posto è la fotografia di un'annata che non rende onore a una squadra gloriosa come il Milan. I tifosi sono stati chiari: vietato fallire ancora una volta; già da questa estate occorre invertire la rotta con una rivoluzione. Prima in dirigenza, poi in campo.