Ansia Francia, Mbappé salta Olanda e forse anche Polonia. Qualche problema per Giroud

Che si trattasse di un infortunio particolarmente serio e in grado di avere delle ripercussioni era apparso chiaro a tutti ancora prima della conclusione del match di esordio della Francia ai campionati europei di calcio, ma che Kylian Mbappé rischiasse addirittura di saltare le restanti due partite di qualificazione del Gruppo D nessuno aveva ancora voluto neppure immaginarlo per scaramanzia.

Il neo acquisto del Real Madrid, come annunciato in modo ufficiale dalla Fédération française de football, sarà costretto a non scendere in campo nel delicato match contro l'Olanda in programma venerdì 21 giugno alle ore 21.00 alla Red Bull Arena di Lipsia, e ciò che è peggio è che al momento non è garantita la sua presenza neppure nella partita conclusiva del girone di qualificazione contro la Polonia, con cui i Bleu giocheranno martedì 25 giugno alle ore 18.00 al Westfalenstadion di Dortmund.

Non si tratta, peraltro, delle previsioni più pessimistiche. Secondo alcuni rumors, a causa dell'infortunio al naso patito nello scontro con Danso, Kylian Mbappé potrebbe addirittura saltare tutte le partite fino ai Quarti di finale, ovviamente nel caso in cui la nazionale transalpina riuscisse ad accedervi.

"Faremo degli altri esami per assicurarci di vedere come si evolve l'infortunio, ma chiaramente lo choc è stato forte" , rivela durante un'intervista il ct francese Didier Deschamps. "Il personale medico ha fatto quello che doveva fare per ridurre il più possibile i problemi dopo gli esami, ovviamente" , aggiunge l'ex Juventus. "Anche se non ci sarà un intervento chirurgico immediato, è chiaro che prima o poi dovrà essere eseguito. Comunque già il giorno dopo andava un pochino meglio, continueremo ovviamente a seguire lo sviluppo giorno per giorno" , conclude l'allenatore francese.

Mbappé è stato sottoposto a controlli medici già nella notte all'ospedale di Düsseldorf, dove è stata diagnosticata la frattura del setto nasale. La federcalcio di Parigi ha avviato il protocollo di recupero del calciatore, escludendo la necessità di un intervento chirurgico, quantomeno nell'immediato. L'attaccante resta a disposizione della squadra e nel caso in cui riuscisse a tornare in campo dovrà farlo indossando una maschera protettiva realizzata su misura.

Regna totale incertezza circa i tempi di recupero: anche secondo i più ottimisti la Polonia resta un obiettivo pressoché impossibile. Le Figaro confida sul fatto che Mbappé possa rientrare già per gli ottavi di finale, ma c'è pure chi, come Rtl, ritiene che sia impossibile rivederlo in campo anche nei quarti in programma il 5 e il 6 luglio.

Il problema è che pure Olivier Giroud, il quale avrebbe potuto avere via libera per partire dal titolare, ha avvertito dei fastidi di natura fisica. Secondo Le Parisien avrebbe saltato l'allenamento di ieri, martedì 18 giugno, per via di un dolore all'adduttore.

Al momento, tuttavia, la sua presenza nel match con l'Olanda non pare in dubbio, anche se resta qualche timore. Secondo i giornali francesi Deschamps potrebbe decidere di giocare con Dembélé a destra e Thuram a sinistra.