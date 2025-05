"Asino". Gasperini contro un giornalista, cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

La netta vittoria dell'Atalanta contro il Monza ha avuto un'appendice poco edificante al termine della conferenza stampa post partita con un acceso diverbio tra un giornalista e l'allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini. Secondo quanto osservato da alcuni presenti, il mister gli avrebbe anche lanciato un taccuino che si trovava nelle vicinanze.

Cosa è successo

Tra i due protagonisti non scorre buon sangue: come accennato, se la conferenza stampa si è svolta in maniera serena e senza particolari tensioni, subito dopo in zona mista i due si incrociano ma sembra sia stato il giornalista a innescare la miccia invitando Gasperini a " non fare il fenomeno ". Non si conosce se questa espressione sia nata dalle parole in conferenza stampa o per altri motivi, fattostà che a quel punto la situazione degenera con l'allenatore che gli dà dell'asino come viene riferito da Repubblica. Il 67enne di Grugliasco, poi, gli avrebbe scagliato un taccuino a seguito di un'altra espressione molto colorita del cronista indicata nella parola "cog...".

I motivi della lite

Nessuno si è fortunatamente fatto male ma la situazione ha sicuramente creato alcuni secondi di scompiglio: Gasperini, sempre come riferito dal quotidiano, avrebbe lanciato verso terra una bottiglietta d'acqua. I bene informati hanno spiegato che alla base del malessere reciproco ci sarebbero alcuni strascichi del passato per opinioni e idee divergenti da parte di entrambi.

Anche se in questa occasione sembrerebbe che il tecnico si stato "stuzzicato" per primo, nel passato di Gasperini si contano numerose liti con giornalisti tra cui quella con l'inviato di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni, dopo che lo stesso aveva chiesto al tecnico della Dea quanta fosse importante l'autostima acquisita per aver vinto 4-0 sul campo della Juventus. " Nebuloni, io sono già stato chiaro con te ", afferma perentorio Gasperini. " Cioè non risponde? ", " Scrivi quello che vuoi ", è stato il botta e risposta finale tra i due.

Per parlare del calcio giocato, invece, l'Atalanta ha messo una seria ipoteca sulla corsa alla zona Champions blindando il quarto posto anche se nel posticipo di lunedì sera è chiamato allo scoglio più importante perché al Gewiss Stadium arriverà la Roma di Claudio Ranieri sempre più lanciata e considerata la squadra più in forma del campionato.

Una vittoria romanista risucchierebbe anche l'Atalanta nell'ammucchiata per il quarto posto considerando che si giocherà un altro scontro diretto, Lazio-Juventus, che dirà molto su chi potrà davvero ambire a finire tra le prime quattro.