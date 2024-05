Atalanta show contro il Torino: i nerazzurri stendono i granata per 3-0

L'Atalanta cala lo show davanti al suo pubblico: i nerazzurri stendono il Torino per 3-0 e consolidano il quarto posto a 69 punti. Invece i granata - complice il pareggio del Napoli contro il Lecce - si posizionano al 9° slot a quota 53, sperando nella vittoria della Fiorentina contro l'Olympiakos per strappare così la qualificazione alla prossima Conference League.

Nel primo tempo i ragazzi di mister Gasperini non danno alcun segno di fatica dopo il 3-0 rifilato al Bayer Leverkusen: al 26' Scamacca la sblocca a fil di palo dopo essersi girato sul destro, mentre è Lookman a insaccare il 2-0 in seguito a un errore di Gemello. Al 71' Pasalic da calcio di rigore mette il sigillo definitivo sulla sfida.

Scamacca e Lookman a segno nel primo tempo

Nei primi minuti di gara il Torino gestisce il possesso palla, riuscendo ad affermarsi stabilmente nella metà campo degli avversari. Non a caso, al 10', è dei granata la prima vera occasione da rete: Bellanova dalla destra la mette in mezzo e trova Zapata che stacca di testa mandando però il pallone alto sopra la traversa. Brivido per gli ospiti al 24' sugli sviluppi di una notevole costruzione dell'azione in velocità: Scamacca si stacca al limite dell'area, trova il suggerimento per De Keteleare che si sposta sul mancino la palla che poi termina fuori di poco.

Due giri di orologio e i padroni di casa passano in vantaggio: De Keteleare dal limite dell'area serve Scamacca che, dopo un ottimo movimento a girarsi, sgancia un destro potente sul palo lontano e sblocca la partita. Al 41' i ragazzi di mister Gasperini hanno l'occasione del raddoppio: Lookman riceve la sfera, se la porta sul mancino e calcia alto. Ma il 2-0 arriva dopo un paio di minuti e la firma è proprio dell'eroe di Dublino: De Ketelaere dalla destra serve Pasalic, che all'altezza del rigore conclude centralmente tra le braccia di Gemello; il portiere del Torino però sbaglia la presa, si fa sfuggire il pallone e sulla ribattuta Lookman non manca l'appuntamento con il gol.

Pasalic non sbaglia dal rigore

Come nel primo tempo, anche nell'avvio della seconda frazione di gioco il Torino si rende minaccioso. Tutto parte da un calcio piazzato: Ricci crossa verso il secondo palo, Pellegri riesce a svettare su Holm ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa. Al 52' i ragazzi di mister Gasperini provano a chiudere la pratica ma il 3-0 non viene convalidato: De Ketelaere serve Scamacca che non deve far altro che mettere a segno un rigore in movimento; il gol viene però annullato perché l'ex Milan non era riuscito a tenere il pallone in campo. Al 56' Bellanova ci prova dalla distanza: incrocia rasoterra, ma il tiro esce di poco.

Anche al 66' la Dea non ottiene l'ok dell'arbitro per la terza rete: Lookman sigla la doppietta a pochi passi dalla porta, ma viene tutto fermato perché in precedenza Scamacca aveva colpito involontariamente Ilic dopo essere stato anticipato. La certezza del 3-0 arriva invece al 71' su calcio di rigore concretizzato da Pasalic: Lookman disorienta Tameze e viene steso in area; dagli 11 metri il croato non sbaglia. Al 76' viene negata un'altra gioia a Lookman, che riesce a scappare alle spalle della difesa e a battere Gemello dopo essere però partito in fuorigioco. Al 90' Rossi, subentrato al posto di Carnesecchi negli ultimi minuti, tiene la porta inviolata: Ilic va a botta sicura su cross morbido di Lazaro ma deve fare i conti con i riflessi del portiere avversario.

Il tabellino

ATALANTA: Carnesecchi (86' Rossi), Toloi, Djimsiti (62' Hien), Scalvini; Holm (62' Ruggeri), Pasalic, Koopminers, Zappacosta; De Ketelaere (73' Miranchuk), Lookman; Scamacca (73' Toure). Allenatore: Maurizio Gasperini

TORINO: Gemello; Tameze (72' Lovato), Buongiorno, Masina; Bellanova (72' Lazaro), Linetty (85' Savva), Ilic, Lazaro; Ricci; Pellegri (63' Sanabria), Zapata (85' Okereke).

: Ivan Juric

Marcatori: 26' Scamacca (A); 43' Lookman (A), 71' Pasalic (A)

Ammoniti: 58' Linetty (T), 77' Hien (A)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)