Baroni è il nuovo allenatore della Lazio

Manca solo l’ufficialità ma ormai sembra certo. Sarà Marco Baroni il nuovo allenatore della Lazio. È questa la scelta tecnica fatta dal presidente biancoceleste Claudio Lotito dopo la separazione con Igor Tudor. Quest’ultimo ha deciso di dire addio alla Lazio a causa di forti divergenze sulle strategie di mercato. L’accordo tra l’ex guida tecnica del Verona e il direttore sportivo Angelo Fabiani è stato trovato. Restano da limare solo alcuni dettagli.

Il contratto, riporta Sportmediaset.it, sarà biennale con opzione per il terzo anno per una cifra annua di un milione e mezzo di euro. Per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Baroni deve, infatti, ancora liberarsi dalla sua ex squadra. Allo stesso tempo è necessario attendere a Roma l’arrivo di Lotito: il numero 1 laziale in questi giorni è impegnato nella campagna elettorale per le elezioni Europee.

In casa biancoceleste non tutti sono soddisfatti dell’arrivo di Baroni. Decisamente critici sono i tifosi che sui social hanno manifestato il proprio disappunto per la scelta del sostituto di Tudor, nonostante il buon lavoro svolto a Verona. Qualcuno forse aveva creduto nelle voci che negli ultimi giorni erano circolate riguardo una panchina affidata a Max Allegri o ad un possibile Sarri-bis. Nulla di tutto ciò.

Nonostante gli addii annunciati di Felipe Anderson, Luis Alberto e Kamada non è prevista alcuna rivoluzione in casa biancoceleste. Nella giornata di ieri Lotito era intervenuto sulla questione-allenatore spiegando all’Ansa: "Tudor ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza. Ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo". E su Baroni aveva confermato: "Il nuovo allenatore lo saprete presto, abbiamo le idee chiare ma non ho ancora firmato nessun contratto. Quello che conta è che saremo competitivi. Lo eravamo anche quest'anno se non avessimo perso punti con squadre di bassa classifica come la Salernitana. Questa squadra meritava di più" .

Chi è Marco Baroni

Marco Baroni è nato a Firenze l’11 settembre del 1963. Ha esordito in Serie A proprio con la squadra della sua città. Baroni ha poi fatto esperienze in altri club, anche in Serie B. Nel 1989 viene acquistato dal Napoli, dove si afferma come prezioso elemento in difesa. Storico, per i partenopei, il suo gol alla Lazio all'ultima giornata della sua prima annata che sancisce la vittoria del secondo scudetto azzurro. Con il Napoli si aggiudica anche la Supercoppa italiana, la prima nella storia del club partenopeo.

Negli anni successivi viene ingaggiato da diverse squadre tra A e B. L’ultima sua squadra in qualità di calciatore è stata la Rondinella. Poi inizia la carriera di allenatore. I suoi primi passi Baroni li fa in squadre di categorie inferiori. Nella stagione 2021-2022, in Serie B, compie l’impresa di riportare il Lecce in A.

L’anno dopo si confemra nel suo buon lavoro conducendo i giallorossi alla salvezza. Nell’estate del 2023 è stato chiamato sulla panchina del Verona. Baroni ha anche vestito per 16 volte la maglia della Nazionale Under 21.