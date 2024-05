Bayer Leverkusen-Roma, le pagelle: pasticcio di Svilar e Mancini, Tah ingenuo

La Roma ci crede, Paredes insacca il pallone in porta per due volte ma l'uscita a vuoto di Svilar e il relativo autogol di Mancini fanno saltare il sogno finale. I giallorossi si arrendono così al Bayer Leverkusen che, forte dello 0-2 maturato all'andata, si accontenta del pareggio per 2-2 e accede alla finale in cui dovrà vedersela con l'Atalanta di Gasperini. Di seguito le pagelle della sfida di ritorno della semifinale di Europa League tra i tedeschi e gli italiani.

Le pagelle del Bayer Leverkusen

Kovar 5.5: Nella prima fase della partita risponde presente e si oppone a Lukaku. Sui due rigori non riesce intercettare la palla e viene spiazzato da Parades.

Hincapie 6: Sulla fascia sinistra non incontra una Roma chissà quanto brillante, ma riesce a gestire la fase difensiva e non rinuncia a creare spazi in avanti.

Tah 5: Gara insufficiente. Suo il fallo su Azmoun che regala alla Roma il rigore. Nel reparto è quello che soffre di più.

Tapsoba 6: Meglio del compagno di reparto. Non va in difficoltà e fa da argine quando i giallorossi provano a rendersi pericolosi. Cala allo scadere del primo tempo.

Frimpong 6.5: Un pericolo costante per i giallorossi. Si propone in avanti, lascia partire diversi cross e si spinge anche a qualche conclusione (dal 90' Stanisic 6.5: entra e lascia subito il segno insaccando il gol del 2-2).

Palacios 6: Presenza e sostanza sia in mediana sia in fase offensiva. Avrebbe potuto incidere di più, ma merita la sufficienza piena.

Xhaka 6.5: È il cervello della squadra, dai suoi piedi nascono le principali manovre. Allo stesso tempo riesce egregiamente anche in fase di interdizione.

Adli 6: La posizione più arretrata lo costringere ad assumere una postura meno offensiva. Va vicino al gol.

Hofmann 5.5: Inizialmente agisce bene nella sua zona tenendo gli occhi ben aperti, ma con il passare del tempo va in ombra. (dall'81' Wirtz sv).

Grimaldo 5.5: Perché non puntare di più e cercare il più possibile l'area di rigore? Sulla destra crea poche occasioni. Al di sotto della sufficienza (dal 90' Kossounou sv).

Hlozek 5.5: Ingenuo con il braccio largo che assegna il secondo calcio di rigore agli avversari. In generale è innocuo nelle conclusioni così come nel tentativo di servire i compagni (dal 74' Schick 6: entra con il piglio giusto, crea qualche guizzo).

Allenatore, Xabi Alonso 6.5: La squadra va sotto per 2-0 ma, proprio quando lo spettro della disfatta è vicino, reagisce e centra il pareggio che significa finale. Immortale.

Le pagelle della Roma

Svilar 5.5: Primo tempo prodigioso, decisivi gli interventi prima sul calcio di punizione di Hlozek e poi sul tiro a giro di Frimpong. Ma all'82' esce a vuoto, coglie Mancini impreparato e arriva l'autogol.

Spinazzola 6: Un problema muscolare lo costringe a lasciare il rettangolo di gioco dopo 21 minuti, nei quali comunque riesce a fare il suo senza sbavature (dal 21' Zalewski 6: non incide in maniera particolare, però non sbaglia le scelte)

Mancini 5.5: Gonfia il petto e riesce a gestire bene la fase difensiva. Difficile passare dalle sue parti. Ma al minuto 82 insacca il pallone nella sua porta. Autogol decisivo che regala al Bayer Leverkusen la qualificazione alla finale di Europa League.

N'dicka 6.5: Fa reparto con i compagni di squadra, alternando i muscoli alla corsa.

Angelino 6.5: Sempre puntuale, presente al posto giusto nel momento giusto (dall'80' Smalling sv).

Cristante 6: Bene la fase di gestione del possesso palla, meno quella di proiezione in fase offensiva. Prestazione comunque sufficiente.

Paredes 7.5: Al minuto 43 non sbaglia dagli 11 metri, sceglie il centro della porta, dimezza lo svantaggio dei giallorossi e cambia l'inerzia psicologica della sfida. Al 66' freddissimo ancora una volta e spiazza di nuovo Kovar dal dischetto.

Pellegrini 6: Dove sono finite le sue giocate di qualità? Comunque puntuale e pulito (dall'81' Abraham sv).

Azmoun 6: Le sue incursioni avrebbero dovuto impensierire di più la retroguardia avversaria, comunque fa guadagnare il calcio di rigore (dal 72' Bove).

Lukaku 6: Fa a sportellate, prova a creare profondità e gioca di sponda con i compagni. Prestazione alla Lukaku, ma non incide.

El Shaarawy 6: Quale sfrecciata crea difficoltà agli avversari, ma sulla fascia avrebbe potuto fare meglio.

Allenatore, Daniele De Rossi 7: Risce a trovare il giusto equilibrio: assetto offensivo senza però catapultarsi in avanti alla disperata ricerca del gol dal primo minuto. La partita si sblocca, continua a caricare i suoi e la Roma rientra in partita. Peccato per l'autogol che cancella il sogno finale.

Arbitro, Danny Makkelie (Olanda) 6.5: La partita, visto il risultato maturato all'andata, è molto agonistica e si susseguono diversi gialli.

Ma il direttore di gara interviene sempre al momento opportuno e riesce a tenere sotto controllo gli animi.