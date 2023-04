Champions, Bayern Monaco-Manchester City: chi gioca e dove vederla

Il Bayern Monaco scende in campo questa sera per salvare l'onore e per tentare un'impresa che ha i connotati dell'impossibile, appoggiandosi al calore del suo popolo che riempirà come sempre l'Allianz Arena. Il Manchester City per continuare il suo ruolino di marcia inarrestabile e per confermarsi corazzata pronta per la conquista continentale. Il big match della serata di Champions League è servito, anche se il risultato dell'andata toglie un po' di quel pathos a una sfida che in tanti avevano etichettato come finale anticipata. Il pallone, si sa, è rotondo e il suo volere talvolta è imponderabile. Tuchel contro Guardiola, ancora una volta. Pep che ritorna in Baviera, stavolta da avversario. Chi passa il turno andrà a far compagnia in semifinale al Real Madrid di Ancelotti, che fu successore dello stesso Guardiola sulla panchina del Bayern.

Bayern-City, come arrivano le squadre all'appuntamento

Il ribaltone improvviso che ha allontanato Julian Nagelsmann dalla guida dei bavaresi, non ha sortito gli effetti sperati. Con il giovane tecnico tedesco, il Bayern aveva dimostrato in Europa una compattezza micidiale, vincendo tutte le partite fino a quel momento disputate. Per Thomas Tuchel, invece, il battesimo in Champions League è stato sanguinoso. All'Ethiad Stadium, il City ha rifilato tre gol pesantissimi che acciaccano le speranze e le ambizioni di un team che punta ogni anno alla vittoria finale. Stasera piccola rivoluzione tattica: Muller torna tra i titolari, nel ruolo di centravanti di movimento, supportato dal tridente veloce Musiala, Sanè e Coman. Ancora fuori Manè, protagonista di una nebulosa vicenda personale che ha (presumibilmente) incrinato il feeling con lo spogliatoio. Nella retroguardia rinnovata fiducia a Upamecano, protagonista in negativo dell'andata.

Il Manchester City vola in Baviera forte di un vantaggio corposo e con una consapevolezza nei propri mezzi molto alta. Il 3-2-4-1 di Guardiola sta ingranando, grazie a Pedri e Stones a impostare il gioco. Blocco difensivo affidato a Walker, Dias e Akè. In avanti agiranno Bernardo Silva e Grealish, preferito nelle gerarchie a Phil Foden. Il totem d'attaccio e vero spauracchio per i bavaresi resta Erling Haaland, che troverà ovviamente posto tra i titolari, con Julian Alvarez pronto a entrare all'occorrenza.

Dove vederla

La sfida dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera si disputerà alle ore 21.00 del 19 aprile. Il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League non sarà trasmesso in chiaro, ma in esclusiva dalla TV satellitare Sky: Sky Sport Uno (canale 201) e SkySport Football (canale 203). In streaming anche su SkyGo e NowTV.

Probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Coman, Sanè, Musiala; Muller . A disposizione: Ulreich, Schenk, Sarr, Mazraoui, Stanisic, Blind, Davies, Gravenberch, Gnabry, Choupo-Moting, Mané, Tel. Allenatore: Thomas Tuchel

Manchestery City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akè; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. A disposizione: Ortega, Carson, Alvarez, Gomez, Laporte, Lewis, Mahrez, Palmer, Perrone, Phillips, Akanji, Foden. Allenatore: Pep Guardiola

Arbitro: Turpin (Francia)