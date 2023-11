"A tutti quei maiali schifosi...". La rivelazione di Vieri sulla Bobo tv

A distanza di giorni si continua ancora a parlare di quanto accaduto alla Bobo Tv, che ha visto l'addio dei famosi compagni di viaggio di Christian Vieri, vale a dire Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Tante le ipotesi e le speculazioni. L'argomento continua a tenere banco, tanto che pochi giorni fa persino Le Iene hanno voluto dire la loro, facendo irruzione nel nuovo programma, il Bobo Vieri Talk Show, per scherzare sulla vicenda e, perché no, convincere Vieri a dare qualche informazione in più sul chiassoso "divorzio".

Come era prevedibile, non poteva neppure mancare il famoso Tapiro d'oro di Striscia la notizia, che è stato inevitabilmente consegnato all'ex calciatore.

Altro tapiro per Vieri

Puntuale come solo Striscia sa essere, il Tapiro d'oro, consegnato dall'intramontabile Valerio Staffelli, è stato recapitato a Vieri. La consegna è stata mostrata durante la puntata di ieri, mercoledì 8 novembre. Si è trattato, tra l'altro, del decimo Tapiro ricevuto dall'ex bomber.

Raggiunto all'interno di un locale, Vieri ha sorriso vedendo arrivare Staffelli. L'inviato di Striscia ha naturalmente cercato di ottenere qualche dettaglio in più sulla separazione, ma la risposta ottenuta non è stata diversa da quella data a Le Iene. " Sono uno che le cose che succedono nello spogliatoio... rimangono nello spogliatoio" , è stata infatti la replica di Vieri. Staffelli ha fatto però notare all'ex calciatore che non si tratta di spogliatoio, ma di televisione, intrattenimento. Per Vieri, però, si tratta sempre di "spogliatoio" e non c'è stato assolutamente modo di farlo parlare.

Secondo Cassano, la responsabilità sarebbe nella volontà di Vieri di prendere le decisioni, passando sopra le opinioni degli altri. Vieri non ha voluto rispondere neppure a questo.

Lo sfogo: "Tutti quei maiali..."

Pur mantenendo un assoluto silenzio sulla rottura della Bobo Tv, Christian Vieri ha comunque avuto qualcosa da dire a tutti coloro che in questi giorni hanno voluto speculare su quanto accaduto al programma, avanzando anche teorie relative a questioni di denaro. Sulla pagina Instagram di Dillingernews, diretta da Fabrizio Corona, era infatti stato detto che le cause del divorzio fra i calciatori andavano ricercate in " problemi economici e di potere e anche qualche rancore".

Approfittando delle telecamere di Striscia, Vieri ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, non mandandole certo a dire. "A tutti quelli che hanno scritto e detto che era per i soldi, quei maiali schifosi, vigliacchi, topi di fogna, ratti, luridi... Cosa succede ora, dopo che hanno detto che era per soldi e non è così?".

Cassano, come ricordato da Staffelli, ha effettivamente smentito che alla base della separazione potessero esserci ragioni di denaro.