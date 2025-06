Il Cagliari ha scelto il nuovo allenatore: ecco chi è

Cagliaricalcio.com

Il Cagliari ha sciolto le riserve comunicando il nome del proprio nuovo allenatore: è Fabio Pisacane, come annuncia la società rossoblu con una nota sul proprio sito ufficiale. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Pisacane: l'allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblu sino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico per un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive".

Chi è Pisacane

Trentanove anni, nato a Napoli, da tre anni lavora nel settore tecnico del Cagliari, occupandosi della Primavera. Ex calciatore, di ruolo difensore, si è formato nelle giovanili del Genoa. Gioca con le maglie, tra le altre, della Cremonese, del Lumezzane, della Ternana, dell'Avellino, approdando poi al Cagliari dove milita dal 2015 al 2021, disputando ben 145 partite (4 gol). Chiude la carriera a Lecce nel 2022.

Nel campionato di Serie C1

2010-2011 balza alle cronache per aver denunciato una combine propostagli dal direttore sportivo del Ravenna, Giorgio Buffone, che gli offre 50 000 euro per ottenere la vittoria del Ravenna. Il dirigente finisce in manette.