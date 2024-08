Calciomercato: il patto Juve-Atalanta, il Milan a un passo da Emerson Royal

Ascolta ora 00:00 00:00

- Un intrigo di calciomercato o una sorta di patto. Sta di fatto che il Corriere dello Sport riferisce di un possibile asse tra Juventus e Atalanta per non calpestarsi i piedi a vicenda, mettendo da parte le schermaglie e le strategie di disturbo: ai nerazzurri potrebbe essere lasciata strada libera per Nico Gonzalez della Fiorentina in cambio della disponibilità a sedersi al tavolo delle trattative per favorire l’arrivo di Teun Koopmeiners in bianconero (con la mentalità, insomma, di provare a chiudere). Fermo restando che la Vecchia Signora dovrà provare ad avvicinarsi quanto più possibile ai 60 milioni di euro per il centrocampista olandese.

- Proprio l’addio di Nico Gonzalez potrebbe consentire alla Fiorentina di tentare l’affondo per Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese del Genoa è la priorità dei viola, che magari potrebbero provare a intavolare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Resta da vedere se una proposta di questo tipo potrebbe riscontrare apertura o chiusura da parte dei rossoblu, che sperano di incassare almeno 30 milioni.

- L’infortunio di Alessandro Florenzi impone al Milan di accelerare sulla fascia destra. Non a caso nelle ultime ore si è registrata una forte impennata per Emerson Royal: il terzino destro brasiliano del Tottenham era già molto vicino ai rossoneri e ora la distanza tra i club si è ridotta ulteriormente. Tra domanda e offerta balla poco più di un milione di euro: la sensazione è che i dettagli possano essere limati a strettissimo giro.

- I nomi in cima all’agenda dei desideri del Napoli sono due: David Neres (attaccante brasiliano del Benfica) e Billy Gilmour (centrocampista scozzese del Brighton). A stuzzicare è in particolar modo la pista dell’esterno offensivo, ma l’operazione potrebbe richiedere un sacrificio economico non indifferente. Comunque i partenopei, allo stato attuale, sono concentrati sulle parte: gli arrivi si potrebbero sbloccare dopo un paio di cessioni. I principali indiziati sono i centrocampisti Jens Cajuste (che deve ancora decidere il suo futuro) e Gianluca Gaetano (verso il Cagliari).

- In casa Inter la presenza di Marko Arnautovic resta un’incognita. L’attaccante austriaco è scivolato sempre più in basso nelle gerarchie di mister Inzaghi: il giocatore e la dirigenza nerazzurra potrebbero presto incontrarsi per chiarire il futuro e le prossime mosse. Per il 35enne hanno fatto qualche sondaggio Besiktas, Galatasaray e Trabzonspor. Ma, almeno allo stato attuale, non c’è nulla di concreto.

- Ora è ufficiale: Artem Dovbyk è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante ucraino, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Girona, arriva in giallorosso a titolo definitivo.

- La Lazio si muove sul calciomercato in entrata puntando sui giovani. Il gradimento per Rayan Cherki è forte, ma il Lione continua a sparare alto per il suo centrocampista classe 2003. Un altro profilo che piace è quello di Jobe Bellingham, centrocampista 18enne del Sunderland, per cui sono state chieste informazioni. C’è anche una terza pista: Vitor Roque, attaccante 19enne che il Barcellona potrebbe lasciar partire per non meno di 25-30 milioni di euro.

- Con il passare delle ore il Torino compie ulteriori passi in avanti per Robin Gosens. Da giorni vanno avanti i contatti per il terzino tedesco e ora l’Union Berlino si sta iniziando a muovere per cercare un eventuale sostituto. Segno che il club sta iniziando a riflettere sull’addio a Gosens, per cui però si chiede una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto a circa 10 milioni di euro.

- Arriva l'ufficialità: Yannik Engelhardt è un nuovo giocatore del Como.

Il centrocampista difensivo tedesco 23enne, che arriva dal Fortuna Dusseldorf, ha firmato un contratto triennale.

- L’Udinese chiude per Goncalo Esteves. I bianconeri sono ormai alle firme per l’esterno destro portoghese dello Sporting classe 2004.