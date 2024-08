Calciomercato, tra colpi e sogni: spunta lo scambio tra Juve e Inter che può infiammare la Serie A

Ascolta ora 00:00 00:00

Il futuro di Federico Chiesa è sempre più lontano dalla Juventus. Al momento l'esterno italiano non sa quale maglia indosserà la prossima stagione e l'auspicio di tutte le parti è che una soluzione venga trovata il prima possibile. Certo, l'idea di assicurarsi il 26enne il prossimo anno a zero è una forte tentazione. Ma c'è chi potrebbe provare a strapparlo già nelle prossime settimane. Tra i possibili "falchi" dell'operazione potrebbe esserci l'Inter che, pur di arrivare al giocatore in uscita dai bianconeri, potrebbe intavolare uno scambio destinato a infiammare il calciomercato in Serie A.

A parlare di una possibile operazione tra i due club è Tuttosport, che ha riferito di un'ipotesi che da diverse ore sta circolando: Chiesa in nerazzurro, Davide Frattesi alla Juve con conguaglio a favore dei meneghini. Certo, è ancora molto presto: sedersi al tavolo delle trattative è sempre difficile e, trattandosi di un affare di rilievo, servirebbe tempo per sistemare ogni singolo dettaglio. Ma nella finestra estiva tutto è possibile.

La domanda sorge spontanea: per quale motivo l'Inter dovrebbe accelerare proprio ora se basta pazientare un solo anno e accogliere il classe '97 a parametro zero nel 2025? Interrogativo lecito, ma è altrettanto legittima la necessità di mister Simone Inzaghi: poter contare su un calciatore che sulla fascia sappia garantire dribbling, velocità e scatto. Tutte caratteristiche che appartengono proprio all'esterno della Vecchia Signora.

Un'operazione di questo tipo sarebbe importante per entrambe le squadre: Chiesa sarebbe funzionale al progetto dell'Inter e rappresenterebbe una garanzia dal punto di vista tecnico e tattico; Frattesi sarebbe utile alla causa di Thiago Motta che ha bisogno di un centrocampista dinamico e polivalente, che sappia apportare gol e assist.

I bianconeri comunque dovrebbero garantire una quota economica ai nerazzurri, magari al di sotto dei 10 milioni di euro. La situazione dei due calciatori è differente: Chiesa è ormai fuori dal progetto ed è alla ricerca di una sistemazione, mentre Frattesi non è stato scaricato. Ma va detto che l'ex Sassuolo di certo gradirebbe avere maggiore centralità, avere un minutaggio più alto e sentirsi protagonista. Condizioni che, magari, potrebbero diventare realtà con la maglia della Juve.

Restando in Serie A, c'è anche un altro nodo che andrà sciolto. L'infortunio di Gianluca Scamacca durante l'amichevole contro il Parma ha fatto scattare l'allarme in casa Atalanta. Inizialmente si pensava a un trauma distorsivo, ma ora si parla di diverse lesioni (come la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale): l'attaccante verrà operato stamattina a Villa Stuart.

Una tegola improvvisa per i bergamaschi, che ora dovranno valutare se muoversi o meno in entrata: molto dipenderà dall'entità dello stop del calciatore, ma i tempi di recupero si preannunciano piuttosto lunghi e un nuovo innesto potrebbe essere indispensabile.