Champions, Bayern e Arsenal si contendono la semifinale

Arsenal e Bayern Monaco si giocano l'accesso alle semifinali di Champions in Baviera. Tutto perfettamente in parità dopo il 2-2 dell'andata, a Emirates. I tedeschi, che hanno appena visto sfilare il titolo nelle mani del Leverkusen, si affidano ancora alla vena realizzativa di Harry Kane in avanti. Il centravanti inglese verrà supportato da Sané, Musiala e Guerreiro. Arteta risponde con la migliore delle formazioni possibili, dove Havertz fa ancora da punta, con Saka e Martinelli a ruotare intorno.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane. All. Tuchel

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Jorginho, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Havertz.

All. Arteta