Calendari Champions League, ecco tutte le partite

Il calendario completo

Come annunciato durante i sorteggi della nuova Champions League che si sono tenuti giovedì scorso, il calendario completo con le sfide dei cinque club italiani sarebbe stato reso noto soltanto nella giornata odierna e c'è davvero una partenza con il botto: i campioni d'Italia dell'Inter debutteranno in trasferta contro il Manchester City mercoledì 18 settembre alle ore 21 mentre i cugini del Milan se la vedranno subito contro il Liverpool nel palcoscenico di casa di San Siro martedì 17 sempre alle 21. La prima della Juventus sarà allo Stadium contro il Psv Eindhoven martedì 17 alle ore 18.45 mentre il Bologna giocherà al "Dall'Ara" contro lo Shakhtar Donetsk mercoledì 18 settembre sempre alle ore 18.45. A chiudere l'Atalanta che al Gewiss Stadium se la vedrà contro l'Atalanta giovedì 20 settembre alle 21.

Ricordiamo che prima della fase successiva (che vedrà il tabellone tennistico per la strada fino alla finale), le gare saranno nel complesso otto: detto della prima, la seconda giornata scatterà martedì 1° ottobre con Bayer Leverkusen-Milan (ore 21) e Inter-Stella Rossa (ore 21). Mercoledì 2 ottobre ecco Shakthar-Atalanta (ore 18.45), Liverpool-Bologna (ore 21) e Lipsia-Juventus (ore 21).

La terza giornata prenederà il via martedì 22 ottobre con Milan-Bruges (18.45), Aston Villa-Bologna (21) e Juventus-Stoccarda (21); mercoledì 23 sarà la volta di Atalanta-Celtic (18.45) e Young Boys-Inter (21).

La quarta giornata inizierà martedì 5 novembre con Real Madrid-Milan (21), Bologna-Monaco (21) e Lilla-Juventus (21). Mercoledì 6 ci saranno Inter-Arsenal (21) e Stoccarda-Atalanta (21).

La quinta giornata è prevista martedì 26 novembre con Slovan Bratislava-Milan (18.45), Young Boys-Atalanta (21) e Inter-Lipsia (21) mentre mercoledì 27 ecco Aston Villa-Juventus (21) e Bologna-Lilla (21).

La sesta giornata al via martedì 10 dicembre con Atalanta-Real Madrid (21), Bayer Leverkuse-Inter (21) mentre Mercoledì 11 ecco Milan-Stella Rossa (21), Juventus- Manchester City (21) e Benfica-Bologna (21).

La settima giornata al via martedì 11 gennaio 2025 vedrà Atalanta-Sturm Graz (21), Bologna-Borussia Dortmund (21) e Bruges-Juventus (21) mentre mercoledì 12 si giocheranno Milan-Girona (21)e Sparta Praga-Inter (21).

L'ultima e ottava giornata vedrà tutte le gare giocarsi in contemporanea per evitare eventuali vantaggi in vista della qualificazione diretta alla fase successiva

(prime otto) e il piazzamento finale nei play off (9°-24° posto): mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21, si giocheranno Barcellona-Atalanta, Inter-Monaco, Dinamo Zagabria-Milan, Juventus-Benfica e Sporting Lisbona-Bologna.