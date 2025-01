Champions League, possibile derby italiano: ecco come funziona il sorteggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla conclusione della prima fase della nuovo format della Champions League, che ha visto una sfida da "tutti contro tutti", si entra sempre più nel vivo con la formazione della griglia playoff che prenderà vita con il sorteggio di venerdì 31 gennaio a partire dalle ore 12. Se le prime otto classificate si sono già garantite un posto agli ottavi di finale, così non è per le squadre dal 9° al 24° posto in classifica che si sfideranno in gare di andata e ritorno.

C'è il rischio derby

Prima di capire quali sono le squadre italiane che potranno sfidarsi ai playoff per un posto agli ottavi, ricordiamo che tra le prime otto già qualificate di diritto c'è soltanto un'italiana, l'Inter di Simone Inzaghi: le altre sette sono Liverpool, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. La novità di quest'anno, come si è più volte parlato, è il tabellone "tennistico": le squadre dal 9° al 16° posto hanno un piccolo vantaggio rispetto a chi si è piazzato dal 17° al 24° visto che giocheranno il ritorno in casa e sono considerate teste di serie. Venendo ai fatti di casa nostra, il sorteggio di venerdì potrebbe clamorosamente mettere subito contro il Milan che ha chiuso al 13° posto e la Juventus classificatasi al 20° posto.

Per i rossoneri, l'alternativa è il Feyenoord (19°) mentre per la Juventus l'alternativa è il Psv Eindhoven (14°): in maniera ancor più sorprendente per la classifica finale, se dovesse esserci Juventus-Milan avrebbe luogo anche un altro derby, quello olandese tra Psv e Feyenoord.

Un altro derby agli ottavi?

Le simulazioni Champions vanno oltre: le otto squadre che usciranno "vive" dai playoff si uniranno alle prime otto per dar vita agli ottavi di finale con un nuovo sorteggio che avverrà venerdì 21 febbraio. Dal momento che, come detto, la griglia di partenza del maxi tabellone è già stata definita con il criterio tennistico, l'Inter potrebbe sfidare una tra Milan e Juventus perché si troverebbero dalla stesso lato del tabellone. Insomma, con tutte le combinazioni possibili non sarebbe il massimo per le squadre italiane sfidarsi subito perché ne perderemmo, per forza di cose, subito qualcuna.

Ma esitono anche altre combinazioni, ovviamente: negli ipotetici ottavi di finale il Milan o la Juventus potrebbero beccare l'Arsenal; in tutto ciò

l'(9° posto) è l'unica che non rischia derby visto che nel sorteggio playoff troverà una tra Sporting Lisbona (23° posto) e Bruges (24°) mentre agli ottavi di finale troverebbero una tra Lille (7°) e Aston Villa (8°).