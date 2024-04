Champions, a Londra l'Arsenal sfida il Bayern

Dopo moltissimo tempo l'Arsenal può immaginare di essere leggermente favorito contro il Bayern Monaco. Oggi sembrano sbiaditi in lontananza i tempi in cui i bavaresi rifilavano punteggi tennistici ai cannonieri del nord di Londra, perché i ragazzi di Arteta vivono uno stato di forma eccellente e sono lanciati, mentre quelli comandati (ancora per poco) da Tuchel appaiono in profonda crisi di identità, fuori dai giochi in campionato, le teutoniche convinzioni di un tempo annacquate.

Ma la Champions è sempre un giardino a parte. L'Arsenal dovrà provare a sfruttare al meglio il match in casa e, per farlo, si affida alla più rodata delle formazioni possibili, con quattro centrali a tutti gli effetti dietro, Jorginho a dettare in mezzo, affiancato dalla diga Rice e dallo sfavillante Odegaard, mentre davanti sarà ancora tridente con Havertz punta ed il duo Saka- Martinelli intorno.

Tuchel risponde con il classico modulo con tre mezze punte dietro all'amuleto Harry Kane (chissà come sarebbe stata la stagione senza i suoi gol) e concede fiducia a De Ligt dietro, accanto a Dier. Laimer e Goretzka fanno da scudo dietro a Sané, Musiala e Gnabry.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel

ARBITRO: Nyberg (Svezia)

