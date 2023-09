Champions, il Napoli debutta in trasferta a Braga: chi gioca e dove vedere la partita in tv

Il cammino del Napoli in Champions League inizia dal Portogallo. Gli azzurri fanno visita al Braga nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo C. Un test importante per Osimhen e compagni, che hanno bisogna di una vittoria per mettersi alle spalle, un inizio di stagione titubante. L'arrivo in panchina di Rudi Garcia almeno per ora non ha convinto del tutto. La macchina perfetta messa a punto da Spalletti, che aveva dominato in Italia e sorpreso in Europa sembra essersi smarrita. Proprio una trasferta europea sembra l'occasione giusta per far scattare la scintilla e riprendere la retta via.

Questa è la prima sfida tra Braga e Napoli. I portoghesi hanno perso le ultime quattro partite contro squadre italiane( l'anno scorso due volte contro la Fiorentina in Conference League). Il Napoli invece ha vinto le ultime due partite contro squadre portoghesi, battendo il Benfica sia in casa che in trasferta nella fase a gironi della Champions 2016/17. Nell'altra sfida del Gruppo C, il Real Madrid ospita al Bernabeu l'Union Berlin (calcio d'inizio alle 18.45).

Il momento delle squadre

Il momento per i partenopei non è dei migliori, dopo il pareggio in rimonta contro il Genoa. Con sette punti in classifica (due vittorie, un pareggio e una sconfitta) gli azzurri distano già cinque punti dall'Inter capolista. La scarsa vena di Kvaratskhelia e Lobotka ha pesato di sicuro sugli ultimi risultati ma qualche problema arriva anche dalla difesa non più ermetica come lo scorso anno. In attesa dell'apporto dei nuovi acquisti Natan e Lindstrom, Garcia deve subito trovare la chiave giusta per zittire le critiche e smentire gli scettici.

Periodo poco brillante anche per il Braga, reduce dalla sconfitta in campionato (3-1 a Farense). La squadra guidata da Artur Jorge occupa l'ottava posizione in classifica con 7 punti, dopo due vittorie una pareggio e due sconfitte. La formazione portoghese, almeno da una decennio la quarta forza del calcio lusitano dopo le tre grandi Benfica, Porto e Sporting, si è qualificata alle fase finali di Champions passando per i turni di preliminari, dove ha battuto i serbi del Backa Topola e i greci del Panathinaikos.

Le probabili formazioni

Dopo l'ampio turnover in campionato contro il Farense (match perso 3-1), Artur Jorge torna al 4-2-3-1 con diverse novità. A centrocampo spazio Vitor Carvalho, mentre Al Musrati è in vantaggio su André Horta. Sulla trequarti dovrebbe toccare a Ricardo Horta, Pizzi e Bruma alle spalle di Abel Ruiz, ma non sono escluse sorprese. Sponda Napoli, può debuttare Natan al fianco di Rrahmani con Juan Jesus a insidiarlo. Ballottaggio a sinistra tra Mario Rui e Olivera, con il portoghese favorito. Confermata la linea di centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Tridente d'attacco con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Victor Osimhen.

BRAGA (4-2-3-1) - Matheus; Gomez, Josè Fonte, Paulo Olivera, Marin; Moutinho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. A disposizione: Hornicek, Piago, Mendes, Saatci, Borja, A. Horta, Castro, Zalazar, Vitor Carvalho, Soumare, Lopes, Banza, Djalo. Allenatore: Artur Jorge

Squalificati: -

Indisponibili: Niakate

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Rui, Ostigard, Natan, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin. Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Gollini

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Dove vedere la partita

Braga-Napoli verrà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali dove poterla vedere, saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre, sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, su NOW e su Mediaset Infinity.

Su Sky ci saranno gli approfondimenti pre e post partita di Champions League Show: sarà Federica Masolin a condurre gli studi insieme al suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite e affrontare i temi della nuova stagione. In studio confermati Fabio Capello, Billy Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio. Ospite della serata Esteban Cambiasso. Spazi news affidati a Mario Giunta.

Massimo Marianella e Luca Marchegiani saranno i telecronisti Sky, mentre su Mediaset Infinity la telecronaca verrà affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.