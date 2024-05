Champions League, PSG-Borussia per la finale 0-0

Notte di Champions a Parigi, notte che indica l'accesso verso la finale. Che resta più di una fessura luminosa sia per il PSG che per per il Borussia Dortmund, perché l'1-0 maturato all'andata per i tedeschi non mette in ghiaccio praticamente nulla. Luis Enrique si affida al tridente con Mbappé, Goncalo Ramos e Dembélé per scardinare l'assetto di Terzic, che invece risponde con il consueto 4-2-3-1 con Sancho, in forma scintillante, fortemete atteso a disegnare traiettorie decisive dietro a Fullkrug.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. All. L. Enrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.

