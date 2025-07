Chi è Antonella Roccuzzo, la moglie di Leo Messi in tribuna allo stadio di Como

Venerdì 18 luglio 2025, lo stadio Sinigaglia di Como ha vissuto un’atmosfera insolita. Non solo per l’amichevole estiva tra il Como di Cesc Fàbregas e il Lille, terminata 3-2 per i padroni di casa, ma soprattutto per la presenza tra gli spalti di una spettatrice d’eccezione: Antonella Roccuzzo, la moglie di Lionel Messi. In una calda serata di metà estate, Lady Messi ha attirato l’attenzione di tifosi e curiosi, scatenando inevitabili ipotesi e sogni tra gli appassionati: qualcuno ha persino immaginato un possibile approdo del fuoriclasse argentino sulle sponde del Lago di Como. Fantacalcio? Molto probabilmente sì, ma l’eco della notizia si è diffusa rapidamente, anche considerando che la proprietà del Como è una delle più ricche del panorama calcistico italiano.

Perché allo stadio di Como?

La Roccuzzo, che sui suoi canali social ha mantenuto il massimo riserbo, potrebbe aver scelto di trascorrere qualche giorno di relax sul Lago di Como, località sempre più amata da star e celebrità internazionali. Considerata la profonda amicizia tra Messi e Fàbregas, attuale allenatore del Como ed ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona, non è da escludere che Antonella fosse lì per supportare un’amica o semplicemente per godersi una partita estiva in un clima più intimo rispetto ai riflettori delle grandi arene internazionali.

Chi è Antonella Roccuzzo

Classe 1988, nata il 26 febbraio a Rosario, in Argentina, Antonella Roccuzzo è cresciuta nella stessa città di Messi. I due si conoscono fin dall’infanzia: Antonella è cugina di Lucas Scaglia, ex compagno di squadra e miglior amico di Leo. La loro relazione, cominciata ufficialmente nel 2008, si è coronata con il matrimonio nel 2017. La coppia ha tre figli: Thiago, Mateo e Ciro. Figlia di un imprenditore nel settore alimentare e di una casalinga, Antonella ha inizialmente tentato la carriera universitaria, iscrivendosi prima a Odontoiatria, poi a Comunicazione Sociale, ma ha poi deciso di concentrarsi sulla famiglia e sulla carriera nel mondo della moda e della comunicazione.

Alta 1,57 m, con un viso dolce e lineamenti delicati, in patria è affettuosamente soprannominata “la piccoletta” ed è spesso paragonata alla Pocahontas della Disney per il suo aspetto. Oggi è una fotomodella e influencer seguita da oltre 25 milioni di follower su Instagram, dove condivide attimi di vita privata, shooting, collaborazioni con brand e momenti di vita familiare con Leo e i loro bambini.

Messi a Como? I tifosi sognano, ma…

Nonostante la suggestione generata dalla presenza di Antonella sugli spalti, un trasferimento di Messi al Como è al momento del tutto improbabile. Tuttavia, la vicinanza tra le famiglie Messi e Fàbregas e l’interesse della coppia per il Lago di Como potrebbero tradursi in una semplice vacanza o in investimenti immobiliari, come avvenuto per altri VIP internazionali.

Nel frattempo, il Como sogna in grande: il progetto della società guarda alla Serie A con

ambizioni importanti, e chissà che in futuro le tribune del Sinigaglia non continuino a ospitare volti celebri come quello di Antonella Roccuzzo, simbolo di un’eleganza discreta ma capace di rubare la scena anche fuori dal campo.