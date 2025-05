Chi è Jurgen Klopp, sempre più vicino alla Roma: a che punto siamo

Ascolta ora 00:00 00:00

Jurgen Klopp alla Roma? Adesso non è più solo un sogno di mercato. Secondo il quotidiano La Stampa il tecnico tedesco avrebbe detto sì alla famiglia Friedkin e nella prossima stagione sarà lui a prendere il posto di Claudio Ranieri. Il sì sarebbe arrivato alle ore 22.57 di domenica scorsa.

Il quotidiano torinese ha delineato anche i primi obbiettivi della Roma, targata Klopp. Arriveranno sei nuovi calciatori: 3 titolari e 3 riserve più due giovani della Primavera da valutare in ritiro pre-campionato. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco, un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace molto Lucca dell'Udinese), un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma), un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari, altrimenti Atta dell'Udinese trattenendo Pisilli) e un jolly difensivo: nel mirino c'è il baby Palestra dell'Atalanta, che però non vuole venderlo almeno per ora.

L'indiscrezione ha acceso l'entusiasmo dei tifosi giallorossi e monopolizzato l'attenzione delle radio romane. All'inizio sembrava soltanto una suggestione alimentata da un video enigmatico postato dal profilo del Friedkin Group, in cui appaiono le iniziali di alcuni simboli della Capitale: Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro (San) e Pantheon. Le iniziali del suo cognome. ora si sta trasformando sempre più in un'ipotesi concreta, come ha confermato all'Adnkronos una fonte americana che conosce da vicino gli affari della famiglia Friedkin: "Non è un'opzione impossibile - ha detto - Sarebbe una scelta tutta sua, che romperebbe gli schemi e riporterebbe l’entusiasmo incontrollabile che seguì l’annuncio di Josè Mourinho. Non so se ci riuscirà ma ho pochi dubbi sul fatto che ci stia provando…". A spegnere un po' l'entusiasmo ci ha pensato il suo agente Marc Kosicke, che ai microfoni del portale arabo Winwin, ha commentato così i rumors: "La notizia riguardante Klopp in procinto di diventare il prossimo allenatore della Roma non è vera". Solo una smentita di circostanza? Per ora è ancora presto per capirlo.

Teorico del gegenpressing (letteralmente "contropressing", ovvero la strategia che prevede di andare a pressare subito l’avversario quando si perde la palla nella metà campo avversaria), Klopp ha scritto la storia di Borussia Dortmund e Liverpool, coniugando vittorie e calcio spettacolare. Ma soprattutto ha sempre dimostrato di essere un grande personaggio, dal grande spessore umano e mai banale nelle dichiarazioni. 58 anni il prossimo 16 giugno, ha lasciato la panchina dei Reds al termine della passata stagione.

Quest'anno ha assunto l'incarico di Head of Global Soccer delle squadre della: Lipsia in Germania, Salisburgo in Austria, New York Red Bulls negli Stati Uniti, Omiya Ardija in Giappone e Bragantino in Brasile. La piazza giallorossa è già pronta ad accoglierlo come il nuovo idolo, un po' come avvenne tempo fa con Mourinho. Ma sarebbe un grande acquisto anche per la nostra Serie A. Su questo non ci sono dubbi.