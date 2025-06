Toto nomine per il dopo Spalletti: ecco i candidati per guidare la Nazionale di calcio

Ascolta ora 00:00 00:00

L'avventura di Luciano Spalletti in Nazionale si è chiusa mestamente dopo la pesante sconfitta in Norvegia, che mette a rischio la partecipazione dell'Italia ai Mondiali 2026. Dopo aver comunicato l'esonero in conferenza stampa, il tecnico di Certaldo siederà sulla panchina azzurra per l'ultima volta domani a Reggio Emilia nel match contro la Moldavia, dopo di cui lascerà spazio al suo sostituto.

Intanto è già scattato il toto-nomi su chi prenderà al posto di Spalletti alla guida della Nazionale. Una pista molto calda porta al nome di Stefano Pioli. Dopo aver lasciato il Milan, il tecnico di Parma ha scelto di guidare l'Al-Nassr ma ora tornerebbe volentieri in Italia (è stato accostato all'Atalanta, che ha optato per Juric, e ora è in trattativa Fiorentina). In Arabia percepisce uno stipendio altissimo, di circa 12 milioni di euro netti a stagione, e per questioni fiscali potrebbe liberarsi solo dalla seconda metà di luglio. Per l'Italia non sarebbe affatto un problema, visto che il prossimo impegno è in programma a settembre contro l'Estonia.

Un altro candidato forte è senza dubbio Claudio Ranieri. Il profilo del tecnico romano è quello che sta raccogliendo maggiore gradimento in tifosi e appassionati. La sua esperienza e la capacità di gestire situazione complicate, come dimostrato anche nell'ultimo anno a Roma, sembrano la medicina giusta per fare uscire la Nazionale dalla crisi. L'unico ostacolo sembrerebbe l'impegno dirigenziale preso con i Friedkin e la volontà più volte manifestata di voler chiudere la carriera in panchina. Il richiamo della Nazionale riuscirà a fargli cambiare idea? Difficile ma non impossibile.

Più complicato invece un ritorno di Roberto Mancini, che nei giorni scorsi ha fatto mea culpa per l'addio all'Italia: "Tornando indietro resterei. Allenare la Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, vincere con la Nazionale ancor di più". Rimasto fuori dal valzer delle panchine, che ha coinvolto tanti club di Serie A, l'ex ct direbbe subito sì a Gravina. Ma siamo sicuri che in via Allegri stiano pensando proprio a Mancini?

Sullo sfondo restano alcuni nomi di alcuni grandi ex della Nazionale come i campioni di Germania 2006, Fabio Cannavaro, Rino Gattuso e Daniele De Rossi.

Opzioni valide sulla carta ma visto il momento difficile, sarebbero prese in considerazione, qualora le candidature di Pioli e Ranieri naufragassero. Con la partecipazione ai prossimi Mondiali a rischio, la sensazione è che sia un rischio che Gravina farà di tutto per non prendersi.