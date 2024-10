Chukwueze fa risorgere il Milan in una partita pazza, Udinese battuto 1-0

Il Milan batte 1-0 l’Udinese grazie al gol di Chukwueze in una partita piena di emozioni e valida per la 8ª giornata di Serie A. I rossoneri partono forte e passano subito, andando anche vicini al raddoppio con Morata ma al 29’ Chiffi sventola il rosso diretto a Reijnders per un contatto al limite con Lovric che condiziona la restante ora di gioco nella quale gli ospiti ci provano – prima Ehizibue e poi Kabasele trovano il pari ma il direttore di gara e il Var annullano tutte e due le volte per fuorigioco millimetrico - ripetutamente ma, ad andare più vicino al gol, è nuovamente il Milan nella ripresa con Pulisic e Abraham. I rossoneri trovano i tre punti dopo la sconfitta di Firenze e tornano in zona Champions, scavalcando proprio i friuliani che non replicano il bel successo interno contro il Lecce.

Le scelte dei due allenatori

Paulo Fonseca lascia fuori Tomori e Abraham oltre allo squalificato Theo. Al suo posto Terracciano ma la novità è al centro della difesa, dove il portoghese rispolvera Pavlovic. Scelte forti anche davanti: out Leao e Abraham, dentro Okafor e Chukwueze. Kosta Runjaic lancia per la prima volta da titolare il classe 2005 Iker Bravo, in attacco con Lucca. A centrocampo, l'allenatore tedesco sceglie Lovric, Karlstrom e Zarraga. In difesa out Giannetti, ci sono Kabasele, Bijol e Tourè.

Primo tempo

Un ottimo avvio dei rossoneri viene premiato dal gol di Chukwueze al 13’ che sblocca il match: Okafor riceve a ridosso del cerchio di centrocampo e sfonda sulla sinistra saltando tre avversari, lo svizzero arrivato al limite serve Pulisic che con l’esterno allarga ancora a destra per il nigeriano che apre il piattone e buca il connazionale sul palo opposto. Un buon Milan continua ad attaccare e va vicino al raddoppio al 18’ con Morata che, tutto solo a centro area, colpisce in torsione indisturbato di testa su una bellissima palla di Okafor, Okoye in questo caso ci arriva e blocca.

L’episodio che può cambiare il match arriva al 29’: su un lancio lungo della retroguardia bianconera verso Lovric, arriva un incrocio con Reijnders che porta Chiffi a fischiare punizione del limite e a sventolare il rosso diretto nei confronti del centrocampista olandese, costringendo i padroni di casa a giocare oltre un’ora in dieci uomini. Sulla successiva punizione, Zemura sfiora l’incrocio dei pali creando la prima occasione per gli ospiti.

Ehizibue trova il pari al 45’ ma Chiffi prima e il Var poi, annullano la rete bianconera. Dopo una azione avvolgente a centrocampo, Touré allarga sulla sinistra per Zarraga che mette sul secondo palo, l’olandese sbuca alle spalle di Okafor e sorprende Maignan spingendo la palla sotto la traversa ma sia il direttore di gara che il Var notano la posizione di fuorigioco dell’esterno al momento del cross decisivo.

Secondo tempo

È l'Udinese a fare la partita in questo inizio di ripresa, con un Milan chiuso nella sua metà campo: al 55' Zarraga pennella per Ehizibue che manda fuori di testa da posizione ravvicinata, al 60' dopo una azione confusa Kabasele rimane a terra dopo un contatto con Pavlovic ma dopo un check da parte del Var, il direttore di gara fa segno che si può proseguire.

Dopo una fase di stallo, nella quale gli attacchi dei friulani si dimostrano piuttosto sterili, al 72' gli ospiti tornano a rendersi pericolosi dalle parti di Maignan con Ekkelenkamp che, ben servito da Davis - dopo un ottimo recupero su Musah -, dal limite tenta il tiro a giro che finisce di poco alto sopra la traversa.

Al 75' arriva la prima vera occasione dall'espulsione di Reijnders per i rossoneri, che vanno a centimetri dal raddoppio: dopo una bella azione corale, Chukwueze crossa per Abraham che di testa fa la sponda per Pulisic che, dopo un bellissimo controllo, deliziosamente incrocia rasoterra, Okoye si distende e salva ma sulla ribattuta Abraham incredibilmente sbaglia da pochi passi e si infortunia contestualmente alla spalla, lasciando il campo pochi minuti dopo il suo ingresso.

Nel quinto dei 7' di recupero l'Udinese trova il pari con Kabasele all'ennesima azione offensiva ma dopo una lunga review del Var e una on-field review, l'arbitro Chiffi annulla per fuorigioco di Ekkelenkamp. Tutto nasce da un rinvio sbagliato da Emerson Royal che propizia un cross in area sul quale Maignan compie un miracolo su Ekkelenkamp, Kabasele a quel punto segna a porta vuota ma il Var annulla per un piede in fuorigioco da parte dell'olandese, in quella che è l'ultima azione di una partita vivace e piena di colpi di scena.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze (88' Tomori), Pulisic, Okafor (46’ Musah); Morata [72' Abraham (78' Loftus-Cheek)]. Allenatore: Paulo Fonseca

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue (61' Kamara), Lovric (70' Payero), Karlstrom (81' Brenner), Zarraga (70' Ekkelenkamp), Zemura; Iker Bravo (60' Davis), Lucca.

: Kosta Runjaic: 13’ Chukwueze (M): Bravo (U), Bijol (U), Terracciano (M), Lucca (U), Maignan (M): Reijnders (M): Daniele Chiffi (Padova)