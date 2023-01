Coppa Italia, la Fiorentina batte di misura la Sampdoria e vola ai quarti

La Fiorentina supera la Sampdoria 1-0 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo stadio Artemio Franchi, alla squadra di Italiano basta un gol nel primo tempo per chiudere la pratica contro i blucerchiati. Decide un gol di Antonin Barak, che dopo un batti e ribatti al limite dell'area di rigore insacca con una splendida girata di sinistro.

I viola vanno vicini al raddoppio più volte con Luka Jovic, poco lucido sotto porta. Nella ripresa i toscani controllano la partita e tengono a bada i liguri mai pericolosi dalle parti di Gollini. La squadra di Stankovic conferma la preoccupante allergia al gol, con solo 8 reti siglate, è il peggior attacco dei campionati professionistici italiani.

Prosegue dunque il cammino della Fiorentina in Coppa Italia, nell'ultima edizione furono eliminati in semifinale dalla Juventus. Ai quarti, in programma il 1 febbraio, Jovic e compagni se la vedranno contro il Torino, che a sorpresa ha battuto il Milan con una rete ai supplementari del giovane Adopo. Prima però c'è la delicata sfida di domenica sera all'Olimpico contro la Roma di Mourinho.

Da parte sua la Sampdoria archivia l'eliminazione senza troppi rimpianti e pensa già al campionato, che la vede a meno sei lunghezze dal quartultimo posto. Nella trasferta di Empoli, Stankovic spera di ritrovare l'atteggiamento visto a Sassuolo e perché no qualche punto importante per la salvezza.

La partita

Vincenzo Italiano sceglie Gollini in porta e Ranieri al centro della difesa. In mediana torna Amrabat mentre Jovic guida l'attacco. Ampio turnover per Dejan Stankovic. Tra i pali l'ex Napoli Contini rimpiazza Audero, partono dall'inizio i classe 2003 Paoletti e Montevago.

Primo tempo

Inizio partita equilibrato, le due squadre si studiano e le occasioni da gol latitano. I viola provano a fare la partita ma senza grande lucidità, il più attivo è Ikoné che spinge molto sulla destra. Al 21' si fa vedere la Sampdoria, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo l'intervento incerto di Gollini, irrompe di testa Rincon che colpisce la parte alta della traversa. Al 25' i viola passano in vantaggio, Barak sfrutta una respinta imprecisa di Murillo e con una bella girata di sinistro non lascia scampo a Contini. Al 38' la squadra di Italiano trova il raddoppio con un morbido tocco sotto di Jovic ma la rete viene annullata per fuorigioco. A fine primo tempo ancora il serbo da ottima opposizione fallisce una grande occasione.

Secondo tempo

La Fiorentina prova subito a chiudere la partita. Al 47' ci prova Kouame con una conclusione da distanza ravvicinata che trova l'ottimo riflesso di Contini. Al 55' altra occasione per Jovic che impatta di testa una punizione di Terzic, la palla va a lato. Comincia la girandola di cambi e la squadra di Italiano controlla la partita senza affondare ulteriormente. La Samp ha poche idee e fatica a farsi vedere in avanti. Nemmeno gli ingressi di Lèris e Lammers riescono a dare vivacità all'attacco blucerchiato. La squadra di Stankovic chiude in dieci per l'espulsione di Murillo. Finisce così, fa festa la Fiorentina, che si qualifica ai quarti di finale.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1) - Gollini; Dodò, Ranieri, Martinez Quarta (71' Milenkovic), Terzic (83' Biraghi); Amrabat (77' Bonaventura), Duncan; Ikoné, Barak (83' Castrovilli), Kouame; Jovic (71' N.Gonzalez). A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Venuti, Igor, Kayode, Bianco, Amatucci, Distefano. All. Vincenzo Italiano

SAMPDORIA (3-4-2-1) - Contini; Murillo, Colley, Amione; Zanoli (64' Léris), Paoletti (64' Yepes), Rincon, Sabiri (77' Malagrida); Djuricic, Verre (46' Augello); Montevago (46' Lammers). A disposizione: Audero, Ravaglia, Nuytinkc, Winks, Vieira. All. Dejan Stankovic

Marcatori: Barak (F) 25'

Ammoniti: Sabiri (S), Amrabat (F), Rincon (S), Contini (S)

Espulsi: Murillo (S)

Arbitro: Daniele Paterna (Teramo)

Stadio: Artemio Franchi (Firenze)