Zero vittorie su tre finali europee: il flop "record" delle italiane in coppa

Zero vittorie su tre finali. La sconfitta dell'Inter contro il Manchester City nella finale di Champions League fa calare il sipario sulle coppe europee con un'altra delusione per le squadre italiane.

Eppure molti osservatori avevano parlato di rinascita del calcio italiano, in netto declino dopo l'esclusione (la seconda consecutiva) dai Mondiali in Qatar della nostra Nazionale. È davvero così nonostante nessuna tra Inter, Roma e Fiorentina sia riuscita a sollevare un trofeo? Innanzitutto tutte e tre le finali, mai come questa volta, sono state decise da episodi, che avrebbero potuto anche capovolgere completamente l'esito finale.

Partiamo dall'Inter. I nerazzurri hanno consegnato ieri sera la Champions League al Manchester City arrendendosi alla sfortuna (una traversa di Dimarco), agli errori sotto porta di Lukaku nonostante i giudizi della vigilia vedessero i Citizens di Guardiola nettamente favoriti. In Europa League la Roma è stata sconfitta soltanto ai rigori dal Siviglia alla fine di un match equilibratissimo. I giallorossi sono stati anche penalizzati da alcune decisioni dell'arbitro inglese Taylor senza contare che avevano di fronte una formazione abituata a questo genere di sfide, con ben sei Europa League in bacheca.

Di rimpianti ne ha tanti anche la Fiorentina, battuta all'ultimo minuto dal West Ham per una leggerezza difensiva davvero evitabile. Anche in questo caso i viola di Italiano hanno tenuto il campo meglio degli Hammers, nonostante la sconfitta. Insomma anche se non è arrivato alcun successo, tutte e tre finaliste hanno tutte ben figurato. Il calcio italiano torna almeno a respirare aria di grandi successi. Già la prossima stagione sarà utile per comprendere se quest'anno è stato un caso o ci troviamo di fronte ad una reale rinascita del nostro calcio.

Un tuffo nel passato

Era la quinta volta che l'Italia portava tre sue squadre nelle finali delle competizioni europee. E non succedeva da quasi 30 anni. La prima risale alla stagione 88/89: il Milan in finale contro la Steaua Bucarest in Coppa dei Campioni, la Sampdoria con il Barcellona in Coppa della Coppe e il Napoli contro lo Stoccarda in Coppa Uefa. Vinsero rossoneri e azzurri, andò male ai blucerchiati sconfitti 2-0 a Berna. L'anno dopo, per l'Italia fu un'annata magica: il Milan vinse ancora la Coppa dei Campioni, la Sampdoria si prese la Coppa delle Coppe a spese dell'Anderlecht mentre la Juventus conquistò la Coppa Uefa nel doppio confronto con la Fiorentina (3-1 a Torino e 0-0 sul neutro di Avellino).

Nella stagione 92/93 fu il Parma a festeggiare il successo in Coppa delle Coppe, battendo l'Anversa. La Juventus vinse la Coppa Uefa contro il Dortmund. Niente da fare per il Milan, invece, sconfitto in Coppa dei Campioni dal Marsiglia. La stagione successiva, ancora tre club italiani in finale: il Milan vinse ancora la Coppa dei Campioni contro il Barcellona ad Atene, l'Inter superò il Casinò Salisburgo in Coppa Uefa. Male il Parma, battuto in Coppa delle Coppe dall'Arsenal.