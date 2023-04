Cori contro Lukaku, accolto il ricorso della Juve: la curva verrà riaperta

Nell'attesa che il Collegio di garanzia del Coni si pronunci sulla questione relativa alle plusvalenze, per le quali risulta al momento sanzionata con una penalizzazione di 15 punti in classifica, la Juventus ottiene un primo successo sul fronte della giustizia sportiva.

L'annullamento

"La Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezioni Unite, presieduta da Carmine Volpe" , si legge infatti in un comunicato ufficiale della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), "ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus Fc avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato 'Tribuna sud primo anello' privo di spettatori, in relazione alla gara di semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa Juventus-Inter, giocata lo scorso 4 aprile" .

"In riforma della decisione impugnata" , prosegue la nota della Federcalcio, "la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazioni ai 'cori insultanti e alle grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Romelu Lukaku', è stata annullata" . "Lo scorso 14 aprile" , ricorda in conclusione il comunicato della Figc. "la prima sezione della Corte Sportiva d'Appello aveva sospeso il provvedimento rimettendo la cognizione del reclamo della Juventus alle Sezioni Unite".

Il ricorso

Il giudice sportivo si era immediatamente attivato dopo la diffusione della notizia dei cori razzisti rivolti all'indirizzo dell'attaccante neroazzurro Romelu Lukaku in occasione della gara di Coppa Italia tra Juventus e Inter giocata all'Allianz Stadium di Torino in data martedì 4 aprile. Gli insulti provenivano, per l'appunto, dal primo anello della Tribuna Sud.

In seguito all'episodio, la giustizia sportiva aveva deciso di squalificare l'intero settore per una giornata, cosa che avrebbe comportato l'assenza dei tifosi in occasione del sentito match di campionato contro il Napoli, in programma domenica 23 marzo all'Allianz Stadium alle ore 20:45.

La Juventus aveva immediatamente presentato ricorso contro la decisione del giudice, ottenendo una sospensione della pena fino da parte della Corte d’Appello della Federcalcio, ritenendo che non fosse stato tenuto da conto l'impegno della società nel collaborare con la giustizia per individuare i responsabili. Dopo le indagini, erano stati individuati due responsabili, puniti in modo esemplare dalla Juventus: per un minorenne è arrivata infatti l'interdizione alle partite per 10 anni, mentre un maggiorenne è stato escluso a vita dallo Stadium.