Cuscini, zaini, strumenti musicali: tutti gli oggetti che non si potranno portare negli stadi ai Mondiali

Manca ormai poco meno di un mese per l’inizio del Mondiale di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico (11 giugno-19 luglio) e la Fifa “prepara” i tifosi che affolleranno gli stadi pubblicando le linee guida sul comportamento negli spalti ma soprattutto cosa non si potrà introdurre all’interno degli impianti.

Il codice di condotta dello stadio

ll documento di 35 pagine e redatto in tre lingue, include un lungo elenco di oggetti e comportamenti proibiti. Tra gli oggetti vietati figurano ovviamente le armi ma anche oggetti come palloncini e "dispositivi che producono rumore o altri suoni eccessivamente forti, come vuvuzela, fischietti, trombe ad aria compressa, altoparlanti, ecc."

Se è vero che alcune regole sono specifiche, altre sono vaghe e lasciano l'applicazione soggettiva nelle mani di diverse entità. Il codice di condotta stabilisce che può essere applicato dalla FIFA, da qualsiasi sua filiale statunitense, messicana o canadese e dalla gestione dello stadio, "inclusi i loro dirigenti, dipendenti, rappresentanti, volontari, personale di sicurezza, steward e amministratori, o qualsiasi terza parte incaricata di fornire servizi allo stadio".

La politica sulle borse

La FIFA, come ormai consuetudine per gli organizzatori dei grandi eventi sportivi, limiterà rigorosamente il tipo di borse che i tifosi potranno portare negli stadi per motivi di sicurezza.

Secondo il codice di condotta, le "borse approvate devono essere trasparenti e realizzate in plastica, vinile o Pvc" in modo da "consentire al personale di sicurezza di vedere facilmente il contenuto all'interno senza doverle aprire". Le borse "non devono superare le dimensioni di 30 cm x 30 cm x 15 cm".

In sostanza, si tratta di una piccola pochette trasparente. "Inoltre, sono ammesse piccole pochette o portafogli di dimensioni simili a quelle di una mano, anche se non trasparenti e non più grandi di 4,5 pollici x 6,5 pollici (o 11 cm x 16,5 cm)", aggiunge il documento.

Per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento, il regolamento spiega che saranno vietate " borse non trasparenti, zaini, borsette di grandi dimensioni, borse per macchine fotografiche, cuscini per sedili con tasche, cerniere, scomparti o coperture e altri articoli simili”.

Altri articoli proibiti

L'elenco più ampio degli oggetti proibiti comprende ogni sorta di potenziale minaccia, tra cui "qualsiasi altro oggetto che potrebbe essere usato come arma, per tagliare, pugnalare o come proiettile, o qualsiasi oggetto che, a giudizio degli organizzatori dell'evento, potrebbe mettere in pericolo la sicurezza altrui, inclusi ombrelli da golf o da spiaggia, caschi da motociclista, elmetti e altri oggetti simili".

Il divieto riguarda anche oggetti apparentemente innocui (una vera e propria stranezza), come "quantità significative di carta o qualsiasi rotolo di carta". Sono inoltre vietati i bastoni per selfie, i treppiedi e le videocamere. Gli articoli più rilevanti trattano di elementi che ricorrono frequentemente nelle partite di calcio in alcune parti del mondo, come tamburi o fumogeni (questi ultimi severamente vietati).

La lunga lista di articoli pirotecnici proibiti comprende: "Qualsiasi materiale, articolo o oggetto (compresi quelli fatti in casa) il cui utilizzo possa provocare la generazione di fumo, calore e/o fiamme, inclusi accendini, fiammiferi, fuochi d'artificio, razzi, fumogeni e altri articoli che emettono fumo, gas compressi e liquefatti, solidi combustibili, sostanze velenose, nocive o pungenti, sostanze ossidanti e perossidi organici".

Gli strumenti musicali

Come accennato, politiche restrittive anche per qualsiasi strumento musicale (meccanico o manuale) che “non possa essere completamente visualizzato dal personale di sicurezza o che abbia dimensioni superiori a 12 cm x 12 cm x 12 cm (4,7 pollici x 4,7 pollici x 4,7 pollici)". In questo caso, sarà "soggetto ad approvazione preventiva da parte degli organizzatori dell'evento e a controlli di sicurezza", si legge nel documento.

Gli organizzatori "possono richiedere" ai partecipanti "di interrompere l'uso di strumenti musicali qualora il suono emesso dal rispettivo dispositivo interferisca con lo svolgimento dell'evento o con il godimento degli altri”.

Analogamente, gli striscioni di grandi dimensioni, come le coreografie, dovranno essere coordinati in anticipo con la FIFA.

Tra gli oggetti proibiti figurano "bandiere, striscioni e manifesti, ad eccezione di quelli che non superano le dimensioni di 2 metri x 1,5 metri (78 pollici x 60 pollici) o che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dagli organizzatori dell'evento".