Do you speak football?

Announcement, challenge, badge, Football Video Support. Fatevene una ragione, questo è il calcio di oggi, il linguaggio risciacquato non nell'Arno ma nel Tamigi o nell'Hudson, parole che riempiono la bocca di arbitri e cronisti, sussiego di una categoria che ha trasformato il gioco in atto teatrale, alla ricerca di adesioni e voti. Riassunto: in serie A gli arbitri illustreranno le decisioni post Var, dicesi announcement, finora riservato a comunicazioni istituzionali, tipo l'announcement di Trump. La Bundesliga è stata la prima a introdurre la novità, nel febbraio dello scorso anno, Robin Braun, arbitro di Bayer Leverkusen-1899 Hoffenheim, ha illustrato la decisione, vi lascio immaginare la sensazione ansiogena dell'annuncio secco, in lingua tedesca. Vengo al challenge, esordio venerdì in serie C: ogni allenatore ha due badge, due foglietti, viola con scritta oro per il tecnico di casa, oro con scritta viola per l'ospite, siamo all'armocromia di lady Schlein.

Il badge può essere utilizzato per richiamare l'arbitro al controllo di un'azione fallosa, viene consegnato al quarto uomo che provvede, insieme con l'arbitro, a visionare sul monitor, detto Football Video Support, le immagini contestate. Nel caso in cui la richiesta sia valida allora i badge restano due, in caso contrario il challenge resta uno solo. Buon divertimento. Sorry, enjoy.